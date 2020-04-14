【科技抗疫】AI 1秒辨識新冠肺炎肺部X光片　準確率達92%全球免費使用 【附連結】

▲ AI 1秒辨識新冠肺炎肺片，準確率達92%。

新冠肺炎疫情仍未受控，全球確診人數已突破200萬宗，各地醫療系統瀕臨崩潰。有台灣團隊就研究了用AI判讀患者肺片，只需1秒就能判斷患者是否具備新冠肺炎的特徵，從而警示醫生是否需要做進一步檢測，準確率達92%。該演算法更公開使用，完全免費。

綜合台媒報道，台灣成大資訊工程系特聘教授蔣榮先、成大放射科醫師蔡依珊等人組成隊伍MedCheX，參加由世衛、Facebook、微軟、微信等8大科技大廠合辦的「Covid Global Online Hackathon」。研發的系統屬肺炎檢測平台，以人工智能判讀病患肺部X光片，將原本人工判讀的40分鐘，縮成1秒即可辨識患者是否具備新冠肺炎特徵，幫助醫生識別被感染的患者。當辨識到患者屬新冠肺炎患者時，系統便會自動發送信息給醫生。

團隊希望在醫生缺乏的情況下，也能透過AI迅速偵測疾病，阻止擴大蔓延。

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蔣榮先於新春期間便聯同放射科醫生，從10多萬張肺炎影像中，挑選出1000多張典型肺炎樣本，再一張張手動標記肺炎影像，之後再對比新冠肺炎患者的X光片校正，調整演算法。

目前系統已經過台灣國立成功大學醫院的醫生測試並採用，系統基於1400幅圖像，檢測準確率達92%。未來不僅可運用在X光片，也可用在CT與MRI上。

團隊亦不打算將系統商業法，決定開放全球，免費使用，連結：https：//medchex.tech/

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責任編輯：楊宛茜