【沉冤未得雪】白冰冰女兒忌日前收死亡恐嚇 　白冰冰：不能讓惡毒的人躲在鍵盤後欺負善良民眾

▲ 白冰冰記召交待收到死亡恐嚇。（東星照片）

64歲台灣藝人白冰冰的獨女白曉燕在1997年4月14日被綁架並撕票，事件轟動整個台灣。早前白冰冰在粉絲群組上載與逝去的女兒昔日點滴的影片，事隔1小時左右，白冰冰公開收到死亡恐嚇，事後白冰冰召開記者會交待詳情。

女兒忌日前收死亡恐嚇

4月12日，白冰冰在粉絲群組分享和女兒影片，事後白冰冰再出貼文亮出網友恐嚇的證據，並留言：「今天非常感謝很多朋友都來關心詢問這幾天到底發生什麼事？其實本來決定不理會她，但就是在白曉燕離世23週年前的這一陣子，她非常惡意的不斷詛咒，要白冰冰跟著她女兒一起死在水裡等等⋯⋯惡毒的語言。」

▲ 白冰冰至今仍未走出失去女兒的傷痛。（取自白冰冰Facebook）

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她續指：「我覺得在大家努力抗疫期間，她卻故意用這樣的言論擾亂大家的思緒，令人忍無可忍，已經激怒了所有冰友們，大家勸我一定要有所為，不能讓這樣惡毒的人與言語躲在鍵盤後面欺負善良民眾，所以今天我已報警了！」

接連3日受恐嚇

白冰冰在記者會解釋，自己不認識出言恐嚇的人，不過對方卻接連三日在粉絲群組留言恐嚇，當中包括我「為什麼不趕快去死」、「跟女兒一樣死在水裡」等。

▲ 白冰冰是台灣綜藝界人物。（取自白冰冰Facebook）

白冰冰講述藝人也是人，自己也是很努力的活下去，作為母親，失去女兒的痛苦和沮喪她都一一經歷，由於對方的言論變本加厲，令白冰冰報警救助，警方後來亦將涉案網民逮捕，並證實該名網民患有精神病。

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白曉燕命案

23年前，白曉燕在上學途中遭綁架，歹徒亦將白曉燕的照片和一截小指頭寄給白冰冰，並要求一億三千萬台幣。可惜在白曉燕失蹤的14日後被發現棄屍水溝，法醫表示白曉燕死前頭、腹部遭受重擊，導致肝臟破裂大量失血，處女膜亦有破裂新痕，顯示死者生前遭到強暴。

白曉燕一案亦令台灣更重視兒童安全，也因此提升了警察的配備，白冰冰在女兒去世後亦成立白曉燕基金會，提供了獎學金和助學金去幫助人。

▲ 白冰冰與女兒合照。（網上圖片）

後來白冰冰接受媒體訪問表示是自己的成名害了女兒，在女兒被綁票後，大量媒體為報導而不管白曉燕死活，甚至在秘密交贖金時派記者尾隨其後，更出動直升機。

當女兒屍體被發現後，竟有記者闖入白冰冰家中，並追她會不會原諒歹徒，令白冰冰看盡人情冷暖。

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