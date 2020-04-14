【英國疫情】仁醫爸爸染疫臨終恐懼孤獨死　家人淚崩視像說再見︰我們彼此相愛

▲ 英國仁醫爸爸因染上新冠肺炎病逝，臨終前與家人以視像通話見最後一面。

新冠肺炎全球大爆發，英國是疫情最嚴重國家之一，確診人數已迫近9萬人，死亡率超過1成2，全球最高。其中一位死者是年屆71歲的仁醫，他入院前突出現呼吸困難在家暈倒，送院後確診，病情迅速惡化。仁醫臨終前，與家人以視像通話見最後一面，道出自己害怕孤獨死去，令家人心痛欲絕。

據英國傳媒報道，71歲確診者Alex Yuen是一名老牌仁醫，兒子Sebastian接受ITV英國獨立電視台（ITV）訪問時，講述爸爸生前最後的病況。他形容爸爸是一個堅強、充滿激情和強大的人，但新冠肺炎令他變得脆弱、萎縮和虛弱。

患長期病因呼吸困難入院

本身是兒科醫生的Sebastian透露，爸爸開辦中醫診所20年。不過，爸爸一直有長期病患，包括胸口問題、肺氣腫、超重，過去亦有心臟問題，且他多年來或聽到不少年老慘死的故事，令他對入院有種恐懼感。

▲ 小時候Alex與Sebastian的父子合照。（Sebastian's twitter圖片）

不過，新冠肺炎最易看中長期病患者，Alex Yuen不幸中招，一日在倫敦家中突然呼吸困難暈倒，送入St George's Hospital後確診新冠肺炎，病情急轉直下。

臨終前與家人視像告別

院方見Alex的情況不甚樂觀，於是應其要求，為他安排與家人視像通話，包括兒子Sebastian。臥病在床的Alex戴著氧氣罩狀甚痛苦，對著鏡頭內的家人逐字說出︰

我很害怕一個人孤獨死在醫院裏……

因疫情下家人未能趕到Alex床邊，只能隔空為他打氣及表達愛護之情。兒子向爸爸保證，一家人與他同在，他並不孤單。

我們是彼此相愛，那一刻我們深深地存在，力量強大。

可惜這次通電已是最後一面，Alex於3月30日在醫院病逝，終年71歲。Sebastian呼籲醫院能改善通訊技術，加強院內WiFi，幫助病人及親友保持聯繫。

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責任編輯︰林綺玲