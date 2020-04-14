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【英國疫情】憂心學校停課學生缺免費午餐　暖心男教師日揹80飯盒走8公里派飯

休閒 15:27 2020/04/14

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

新冠肺炎疫情下停課，英國一名小學教師擔心基層學生失去學校免費午餐而捱餓，每日揹80個飯盒徒步8公里送餐。

新冠肺炎全球蔓延，歐美地方疫情更是嚴峻，多個國家早就實施停學，這令一些貧困的學生因此不會獲得免費的學校午餐。英國一名小學教師就因擔心基層學生捱餓，於是每日揹起80個飯盒步行8公里為學生送餐，受到當地市民表揚。

Zane Powles還要自己負責分配食物的工作。（BBC影片截圖）

【英國疫情】智商146的英格蘭小姐不忍醫護人手短缺　脫下后冠重披白袍上前線抗疫

Zane Powles在格里姆斯比（Grimsby）一小學任職助理校長兼老師，原來格里姆斯比是英國最貧困的地區之一，而Zane Powles任教的Western Primary School內300名學生當中，就有1/4來自弱勢基層，每天可以獲學校派發免費午餐。

Zane Powles每日揹起80個飯盒步行8公里為學生送餐。（Photo credit:SWNS）

由於學校近月受疫情影響而停課，Zane Powles擔心學生捱餓，於是每日揹著80個午餐飯盒，步行8公里為學生送餐，每個午餐飯盒會包括三文治、薯片、餅乾和蘋果。

Zane Powles的派飯行動亦得到當地電視台報導。（ITV影片截圖）

Zane Powles曾是軍人，身體非常壯健，因此對於所揹起的數十個餐盒並不感到吃力，他表示選擇走路而不駕車，原因是可以順道健身，而且選擇親自送餐，是因為他希望知道學生的情況。

去年Zane Powles就獲頒年度最佳小學老師獎。（Photo credit:SWNS）

＿＿

學生們每日都非常期待這位老師的出現，更有人在門外貼上手畫的歡迎標語，家長們都感謝他為學生送飯，可以減少外出為子女購買食物，有助降低社區感染的風險，當地人都讚Zane Powles是個「英雄」。他說︰

跟部份痛苦的家庭相比，這辛勞根本不算什麼。

撰文︰陳日言

撰文 : 陳日言 TOPick 記者

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