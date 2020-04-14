梁君彥：郭榮鏗是否瀆職　立法會有機制處理　

▲ 梁君彥強調法會的職權是制定法律、審批撥款和監察政府。（資料圖片）

立法會主席梁君彥今日（14日）表示，現時有89條附屬法例因審議期過去而未經內會處理，有關終審法院首席法官的任命議案亦有待內會處理，認為內務委員會未能選出正副主席，對議會的順暢有很大影響。

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梁君彥表示目前距離今屆立法會會期結束尚餘3個月，如果法案趕不及在會期審議就會失效，強調法會的職權是制定法律、審批撥款和監察政府，呼籲議員以團結務實的方針解決問題，履行職責。

港澳辦及中聯辦昨日（13日）分別發稿，點名譴責公民黨立法會議員郭榮鏗及部分反對派議員，惡意拖延內會主席選舉程序。民主派21名立法會議員發表聯署聲明，批評港澳辦及中聯辦干預，指香港內部事務應由香港自行處理。建制派則認為中聯辦及港澳辦對本港事務作出回應，是恰如其份。

梁君彥指出中聯辦及港澳辦關注香港運作問題，發表對事實的評論，做法可以理解。至於主持會議的公民黨法律界議員郭榮鏗有無瀆職，梁君彥指出立法會有機制，要根據議事規則及基本法第79條處理，他作為主席不會判決。

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對於行政會議成員、資深大律師湯家驊表示立法會主席不應對濫用主持會議權力的做法坐視不理。梁君彥認為作為主席每日都有人給予意見，他會詳細反思如何做得更好。

責任編輯：伍瑋瑋