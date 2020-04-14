【性侵醜聞】台灣導演鈕承澤被控性侵女助理　罪成被判4年有期徒刑

▲ 鈕承澤性侵罪成。

53歲台灣導演鈕承澤，被控2018年11月在家性侵一位女性電影工作人員，台北地院今判鈕承澤4年徒刑，可上訴。控方根據被害人胸部等處驗出鈕承澤口水DNA等證據，依強制性交罪將鈕承澤起訴，事後鈕承澤不斷向受害人道歉並賠償上百萬台幣，但始終不認罪。

因此受害人不願原諒鈕承澤，控方也建請法官判處鈕承澤3年4月徒刑，且不應宣告緩刑。

曾執導舒淇主演《愛LOVE》、阮經天主演《艋舺》等電影的台灣導演兼演員鈕承澤，2018年12月被指於拍攝新戲《跑馬》時，涉嫌性侵劇組女工作人員，受害人於同年12月5日在當地警察局報案，驗傷報告指她下體多處撕裂。

▲ 紐承澤今日被判性侵罪成。（東星圖片）

至於以前曾承認自己沉迷性愛與酒精的鈕承澤，曾在facebook發聲明，表示面對排山倒海的壓力，無法入睡，精神狀態極差…但我不會逃避。該我承擔的責任，我一定會勇於面對，絕不逃避。」

據台灣媒體的報導指，鈕承澤於拍攝電影《跑馬》時，把女工作人員誘騙到家中，把對方撲倒在梳化上，然後強吻、胸襲及脫掉受害者衣服。報導指本想作進一步侵犯的鈕承澤因無法勃起，最後以「指交」結束。

受害者身心受創，連夜收拾行裝離開劇組，因擔心影響前程而一度猶疑，最後由友人陪同下到警察局報案，驗傷報告指她下體多處撕裂。據悉鈕承澤事後不斷傳短訊給受害人道歉，希望對方撒銷控告。

紐承澤曾質疑女方動機

紐承澤在庭上辯稱，對女助理心存男女好感而發生此案，「誤認」女方對他好感，同時自己或於案發前曾飲酒，致有親密行為。

惟檢察官認為，這不是減輕刑責的正當事由，且紐承澤試圖用「認知不同」卸責，並暗指告訴人「與有過失」，遭檢察官認定，犯後態度不佳。

之前有指鈕承澤案發後在進入訴訟程序時，雙方有提到錢，質疑女助理報案動機，但起訴書強調，被害人提起告訴的動機與目的，純粹係希望日後不要再有其他被害人，與鈕承澤犯案後是否支付金錢賠償無關。

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