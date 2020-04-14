【英國疫情】抗癌1年感染新冠肺炎　英4歲小勇士戰勝病毒與家人重聚

▲ 男童憑瘦弱的身軀戰勝病毒。

新冠肺炎疫情肆虐，英國一名4歲男童，本身就患有癌症，不料早前更確診患上新冠肺炎，可謂是禍不單行。然而，這小小的身軀，不但奇蹟地戰勝了肺炎，癌症的治療亦取得進展。

據英國媒體報道，4歲的Archie Wilks在2019年確診神經母細胞瘤（Neuroblastoma），需要經常往返醫院接受化療和免疫療法，雖然父母都小心翼翼，避免孩子受感染，但早前Archie再度入院接受癌症治療時，卻出現發燒症狀，經檢查證實確診新冠肺炎，令一家深受打擊。院方表示，Archie是首名患上新冠肺炎的兒童癌症患者。

爸爸Simon表示，由於Archie以往經常會出現疲憊、咳嗽等症狀，所以最初沒有在意。Archie在爸爸陪同下，入院接受隔離治療，媽媽和兩名兄弟則在家隔離。

被轉移到隔離病房是很害怕，因為我們不知道孩子可以如何應付這病毒。

經過6日治療後，瘦弱的Archie竟戰勝新冠病毒，毋須再用呼吸機幫助，並可與爸爸出院隔離，並與媽媽和兄弟重聚。

而Archie的癌症沒有因這次感染而受影響，反而表現出積極的徵兆，父母相信他一定能痊癒。不少網民得悉事件後都感到高興，並盼望小朋友能早日戰勝癌魔。

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責任編輯：王明芳