【煙鏟爸爸】暖心女兒苦口婆心勸爸爸戒煙　每枝煙寫字叮嚀：你的肺快哭了

▲ 台灣有位爸爸吸煙多年，女兒不斷寫字句勸他戒煙。

吸煙百害而無一利！台灣有位爸爸吸煙多年，妻子及女兒不斷勸他戒煙，可是未能成功。女兒沒有放棄，更使出「絕招」，花時間及心思軟致兼施在每枝煙、煙包裝上寫上字句。媽媽將女兒勸爸爸戒煙的做法在網站分享，引起網民大讚，更一起探討不少爸爸願為愛女戒煙。

有位媽媽網民昨日（13日），在Facebook群組「爆廢公社二館」發帖分享女兒如何勸爸爸戒煙，上載多張相片所見，女兒非常細心地在每枝煙上寫上不同的語句，動之以情苦口婆心寫上：「請為自己的健康著想」、「你的肺快哭了」、「都快倒了還不省錢」、「你該不會是頑固的老人吧」、「請問你愛你的家人」、「我都捨不得吃魯肉飯，一句菸95（折合約25港幣）你還買下去」等等。

此外，女兒亦有在香煙包裝寫上大大隻字「不要再抽了」，以及將香煙貼在電話上「封印」，所做的一切都是希望爸爸戒煙，健康又省錢。

▲ 每枝煙都有女兒寫給爸爸的字句。（圖片：爆廢公社二館）

女兒不放在勸爸爸戒煙

媽媽在帖文解釋女兒常有些招數希望她爸爸能戒煙。

其實女兒試過很多方法了，也跟爸爸說過，如果你愛我們請你戒菸，就不知道爸爸為甚麼這麼頑固。

▲ 女兒在香煙包裝上也有寫戒煙字眼。（圖片：爆廢公社二館）

網民大讚女兒窩心

有關帖文發布大約1天，引起超過3,000名網民關注，大部分讚揚女兒的暖心，果然是前世情人，更表示她的字很美。留言包括：「愛爸爸的心意真的很強大，花那麼多時間寫這些字」、「滿滿的字都是愛」、「女兒可跟爸爸說，希望你能健康陪我久一點」等等。

網民爸爸分享經歷

此有成功戒煙的21年煙齡爸爸分享個人戒煙經歷，戒煙只需要一個理由，不戒能有100個理由，看自己願不願意，其中一個原因是害小孩子氣管不好，不論一手、二手、三手煙。

發帖網民有回應部分網民留言，表示會跟丈夫反映大家的意見，並表示丈夫現時逐漸有減少抽煙的數量。

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責任編輯：王明芳