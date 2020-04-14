【拯救生命】孕婦地鐵站突陣痛來不及送院　女大學生化身助產士男乘客組人牆護生B

▲ 韓國一名孕婦於地鐵站突然出現陣痛，現場有女大學生協助她分娩，也有乘客組成人牆保護她。

一個舉手之勞足以拯救生命！南韓一名孕婦於地鐵站突然出現陣痛，由於來不及送院，現場的乘客紛紛幫忙，有女大學生化身助產士協助她分娩，也有乘客組成人牆保護她。

孕婦早產丈夫不知所措

據韓國媒體Asiae報道，上月28日一名20多歲的孕婦與丈夫於首爾乘坐地鐵時，突然出現陣痛，於是在龍山站月台上早產。當時情況緊急，孕婦在乘客及車站職員的熱心幫忙下順利誕下孩子，母子平安。

▲ 乘客組成人牆保護孕婦分娩。（影片截圖）

從地鐵的閉路電視片段可見，孕婦的丈夫在月台上扶著陣痛難耐的妻子，丈夫不知所措，只見他拿著電話對話，似乎報警求助。不久後，孕婦由於持續出血，丈夫向周圍的乘客求助，兩名女大學生聞訊亦趕至。

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女大學生以醫護知識接生

兩名女大學生就讀衛生行政系，眼見孕婦已來不及送院分娩，其中一名學生以大學所學的醫護知識協助她生產，另一名學生則通知車站職員來幫忙。

當時月台上約有8名乘客，當中包括男乘客亦伸出援手，他們主動圍成人牆，讓孕婦可以在保護下安心生產。車站職員趕緊來到現場，帶來毯子以保護孕婦及初生嬰兒。之後救護人員到達，把孕婦及初生嬰兒送到首爾的醫院。

▲ 夫婦事後抱著初生孩子來到車站，感謝工作人員的幫忙。（影片截圖）

在場的車站職員指，嬰兒很健康，大家都為他的平安出生感到高興。事後，協助接生的女大學生接受傳媒訪問，表示當日只是做了應該做的事︰

相信任何人見到孕婦的情況，都會做同樣的事情。

事隔一周後，這對夫婦抱著初生孩子來到車站，感謝工作人員當日的幫忙，他們亦希望周遭有更多好人好事發生。

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責任編輯︰駱秀玲