【留家抗疫】病毒可在塑膠存活達9天　任天堂籲勿用酒精消毒Switch：或損壞設備

▲ 任天堂提醒避免用酒精消毒Switch，有可能致塑膠零件褪色變形。

新冠肺炎疫情嚴重，各國市民都比以前花了更多時間留在家中。為了解悶，有人選擇睇Netflix、做運動、煮飯等等，而近日大熱的還有玩《集合啦！動物森友會》。任天堂近日在官方Twitter進行說明，提醒Switch用家不能用酒機消毒機身！

任天堂：不要用酒精消毒Switch

有研究發現病毒可以在光滑玻璃和塑膠上存活長達9天，不少人已習慣每天消毒手機。而遊戲機亦屬於日常會經常觸摸或帶出街的用品，因此不少Switch用家向任天堂查詢如何清潔主機。任天堂服務中心近日於官方Twitter提醒用家，不要嘗試用酒精為Switch主機及Joy-Con消毒，因為酒精可能導致塑膠褪色，嚴重更會造成變型，損傷設備！

根據任天堂的安全使用建議，如果用家需要清潔設備，可選用柔軟的乾布拭擦，不建議任何含有酒精的紙巾。官方又希望用家在拿取主機或Joy-Con時，盡量減少觸摸口鼻，打完機之後也要立即洗手。

主機被炒至超過4000元

任天堂早於2月疫情初期就表示，由於疫情關係，Switch / Switch Lite 主機、Joy-Con控制器及《RingFit Adventure》等2020年生產的產品將會延遲出貨，而在本月7日更宣布停止出貨一星期，本港多間商店都出現Switch缺貨或炒價的情況。

翻查任天堂的官方網站，Switch的建議售價為$2,340，但目前已分別被炒高至超過$4,000。而在日本，就連二手機的價格也暴漲，平均中位數為5萬日元（約3,600港元），比新機零售價高出約5成。

《集合啦！動物森友會》的發售也令到主機銷量急增，根據日本遊戲雜誌《Fami通》指出，該遊戲3月20日發售後，僅3天時間銷量就突破188萬套（盒裝版）。

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責任編輯：王俊賢