TOPick X DR-Max 強勢加推【迪士尼英語學習計劃】獎賞 (14本迪士尼英文圖書連工作紙) (5000份，先到先得!)

擔心小朋友停課後追不上學習進度? 如何令小朋友無論何時何地輕輕鬆鬆學英語?

TOPick X DR-Max 強勢加推5,000份【迪士尼英語學習計劃】獎賞

參加者可免費獲得14本迪士尼英語故事書及一份由DR-Max出版適合其年級的英語工作紙! 5,000份，先到先得，送完即止

❤圖書套裝包含共14本英語故事書，以迪士尼人物編寫，印有精美迪士尼角色圖畫，印刷精美、發放正能量，提升小朋友EQ及養成閱讀英文良好習慣(迪士尼圖書將隨機送出)

❤套裝包含14本不同的迪士尼卡通人物

❤全彩色印刷，每書約48頁

❤附有導讀書籤，小朋友一邊閱讀一邊聆聽書中的英文內容

❤英語工作紙教導小朋友英語學習重點技巧



立即參加，5,000份禮品，先到先得

如有問題，請電郵 topick.mktg@hket.com 查詢。



條款及細則：

1. 每個聯絡電話只可以登記一次，每個家庭只可以登記一次。

2. 此禮品不設代領及代購服務，亦不另設安排郵遞、速遞送貨。

3. 登記者需於指定日期親臨DR-Max Limited (鄰近葵興地鐵, 詳細地點請參閱確認電郵)領取禮品。

4. 成功登記後將有專人於登記日後21個工作天內聯絡客戶，預約DR-Max Limited領取。

5. 此禮品數量有限，送完即止。

6. 只限非 DR Max 會員參加。

7. 如於3個月內曾參與DR-Max或其聯營機構舉辦之同類型活動，恕不接受登記。

8. 收到預約電話後，須於 2020 年 8月 30 日或之前親臨 DR-Max Limited 完成所有領取程序，逾期即被視為放棄。

9. 不接受未經預約之取貨安排。

10. 如有任何爭議，DR-Max Limited及香港經濟日報集團保留最終決定權。