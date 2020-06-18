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TOPick X DR-Max 強勢加推【迪士尼英語學習計劃】獎賞 (14本迪士尼英文圖書連工作紙) (5000份，先到先得!)

親子 16:35 2020/06/18

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2.    此禮品不設代領及代購服務，亦不另設安排郵遞、速遞送貨。
3.    登記者需於指定日期親臨DR-Max Limited (鄰近葵興地鐵, 詳細地點請參閱確認電郵)領取禮品。
4.    成功登記後將有專人於登記日後21個工作天內聯絡客戶，預約DR-Max Limited領取。
5.    此禮品數量有限，送完即止。
6.    只限非 DR Max 會員參加。
7.    如於3個月內曾參與DR-Max或其聯營機構舉辦之同類型活動，恕不接受登記。
8.    收到預約電話後，須於 2020 年 8月 30 日或之前親臨 DR-Max Limited 完成所有領取程序，逾期即被視為放棄。
9.    不接受未經預約之取貨安排。
10.  如有任何爭議，DR-Max Limited及香港經濟日報集團保留最終決定權。

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