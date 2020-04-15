TOPick x Dr.Max 【停課不停學獎賞】送迪士尼英語學習計劃 (14本英文圖書連工作紙) (10000份，先到先得!)

TOPick x DR-Max 【停課不停學獎賞】送迪士尼英語學習計劃 (10000份，先到先得!)

【迪士尼英語學習計劃套裝】每份14本迪士尼英文圖書連工作紙 不同年級適合幼兒至小六程度



小朋友無論何時何地都可以透過閱讀，輕輕鬆鬆學英語，迪士尼 X DR-Max 現推出 【迪士尼英語學習計劃】!

參加者可免費獲得14本迪士尼英語故事書及一份由DR-Max出版適合其年級的英語工作紙!

10000份，先到先得，送完即止

❤圖書套裝包含共14本英語故事書，以迪士尼人物編寫，印有精美迪士尼角色圖畫，印刷精美、發放正能量，提升小朋友EQ及養成閱讀英文良好習慣(迪士尼圖書將隨機送出)

❤套裝包含14本不同的迪士尼卡通人物

❤全彩色印刷，每書約48頁

❤附有導讀書籤，小朋友一邊閱讀一邊聆聽書中的英文內容

❤英語工作紙教導小朋友英語學習重點技巧、必學文法及常用生字，並涵括聽說讀寫四大部分



參加遊戲領取獎品：

1. 開啟hket app後，按右上角「電子書下載」

2. 打開「TOPick x Dr-Max【停課不停學獎賞】送迪士尼英語學習計劃」表格

3. 填妥聯絡資料及遞交

4. 得獎電郵將發送到閣下電子郵箱

如有問題，請 Whatsapp 6052-8037 或 電郵 topick.mktg@hket.com 查詢。



條款及細則：

- 每個家庭只限登記一次，每個聯絡電話只限登記一次。

- 領取禮品禮品不設代領及代購服務，亦不另設安排郵遞、速遞送貨，得獎者需於指定預約日期親臨DR-Max Limited(鄰近葵興港鐵站, 詳細地點請參閱得獎電郵)領取禮品。

- 此禮品不設退貨或退款。

- 只限非DR-Max會員參加。

- 如於3個月內曾參與DR-Max或聯營機構舉辦之同類型活動，恕不接受登記。

- 領取禮品的得獎者收到預約電話後，須於2020年6月30日或之前親臨DR-Max Limited完成所有換領程序，逾期即被視為放棄。

- 不接受未經預約之取貨安排。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團及DR-Max Limited保留最終決定權。