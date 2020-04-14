63歲長期病患男染退伍軍人病　居於天水圍天澤邨

▲ 衞生防護中心指，截至4月11日，今年錄得35宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（14日）公布，在4月5至11日期間，錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及一名患有長期病患的63歲男病人，他居於天水圍天澤邨澤宇樓。

署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

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截至4月11日，2020年錄得35宗退伍軍人病個案。去年及2018年各有105宗個案。



衞生防護中心發言人說，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

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責任編輯：郭詩詩