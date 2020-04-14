【美國疫情】3青少年蓄意搞事報案誘騙到場　向消防員打噴嚏9日後確診

▲ 美國一名消防員接報到場，發現有3名少年蓄意搞事，向他的臉上打噴嚏，9日後確診肺炎。

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國確診個案已突破56萬宗，死亡數字破2萬人。政府為了遏止疫情，一再呼籲市民保持社交距離，但近日紐約一名33歲消防員在當值期間接報到場，被3名蓄意搞事的青少年嘲笑，其中一名少年更故意向他的臉上打噴嚏，數日後消防員出現疑似症狀，9日後確診患上肺炎。

據《紐約郵報》報道，紐約一名33歲消防員Omar Sattar在3月18日當值時，接到報案後趕往事故現場，發現等待他的是3名青少年，要求檢查消防栓。三人看似是蓄意搞事，先是嘲笑Omar「你是不是害怕新冠病毒？」及後，其中一名少年突然潮著他的臉，用力地打了一個噴嚏，其後3人迅速逃逸。

9日後確診肺炎

據悉，Omar試圖與他們保持安全距離，但還是防不勝防。在事發後4天，Omar的身體出現疑似症狀，3月27日接受檢驗，最後確診患上肺炎。

有人不重視肺炎疫情

事後，Omar寫信向消防局呈報事件，他表示，雖無法證實自己感染肺炎是源自「打噴嚏事件」，但可以看出不少人對於新冠肺炎的疫情缺乏重視，疫情嚴峻之際，需要所有人共同努力，嚴格配合居家隔離、保持社交距離才有辦法戰勝病毒。

而紐約市消防局接受傳媒訪問時表示，稱信件為「非官方」，無法對此發表評論。另外，美國當地一名前議員批評，事件十分病態及令人髮指：「這些人到底怎麼了！」

其他相關新聞，即睇：

【英國疫情】仁醫爸爸染疫臨終恐懼孤獨死 家人淚崩視像說再見︰我們彼此相愛

【美國疫情】6孩健康爸爸確診2日後驟逝 遺孀悲嘆︰新冠肺炎可殺任何人

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳