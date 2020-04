【抗疫醫護】實習醫生輪流每4日通宵當值一次　為追尋醫科夢永不言敗

新冠肺炎疫情持續,雖然本港確診數字連續兩日錄得單位數字,但香港人仍要堅持疫抗,在醫院工作的醫護人員仍然未可以停下腳步,每天都「疫戰」中打仗,包括一眾的實習醫生,中大醫學院在社交網站再上載一位實習醫生抗疫小故事,實習醫生輪流每4日「on call」通宵當值一次,雖然自己經驗尚淺,但可以在團隊內發揮作用,是畢生難忙的經驗。

原來實習醫生王美婷 在Dirty Team工作的這段日子,醫院職員宿舍就是王美婷 (Ada) 的「家」,而她在工作枱上的一個相架,框內寫着朋友在她剛入讀醫科時給她的打氣字句

NEVER GIVE UP 永不言敗.Follow your heart. Chase your dreams. Inspire others。

意思是「永不言敗」,王美婷醫生當年考文憑試,她用這四個字自製打氣紙牌,掛在日曆勉勵自己追尋醫科夢,今天工作枱上的相架,則已陪伴她七個寒暑:

我成日同自己講『If you think you can, you can.』。讀醫、做醫生真係好靠自己嘅信念。你覺得自己做到就做到,覺得自己捱得過就會捱得過。!