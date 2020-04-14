【抗疫醫護】實習醫生輪流每4日通宵當值一次　為追尋醫科夢永不言敗

▲ 實習醫生王美婷表示今次疫情是她醫生路上重要一課。

新冠肺炎疫情持續，雖然本港確診數字連續兩日錄得單位數字，但香港人仍要堅持疫抗，在醫院工作的醫護人員仍然未可以停下腳步，每天都「疫戰」中打仗，包括一眾的實習醫生，中大醫學院在社交網站再上載一位實習醫生抗疫小故事，實習醫生輪流每4日「on call」通宵當值一次，雖然自己經驗尚淺，但可以在團隊內發揮作用，是畢生難忙的經驗。

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原來實習醫生王美婷 在Dirty Team工作的這段日子，醫院職員宿舍就是王美婷 (Ada) 的「家」，而她在工作枱上的一個相架，框內寫着朋友在她剛入讀醫科時給她的打氣字句

NEVER GIVE UP 永不言敗．Follow your heart. Chase your dreams. Inspire others。

意思是「永不言敗」，王美婷醫生當年考文憑試，她用這四個字自製打氣紙牌，掛在日曆勉勵自己追尋醫科夢，今天工作枱上的相架，則已陪伴她七個寒暑：

我成日同自己講『If you think you can, you can.』。讀醫、做醫生真係好靠自己嘅信念。你覺得自己做到就做到，覺得自己捱得過就會捱得過。！

▲ 實習醫生需要協助資深醫生就複雜個案諮詢其他專科意見。（中大醫學院圖片）

不過醫科之夢並不易走，雖然經歷很多關難，王醫生承認自己剛開始實習的階段，覺得甚麼都不會，確切感受到「讀書同落手落腳做係兩回事」，在當了醫生九個月，她才覺得工作漸漸上手，開始有信心獨立處理一個個案。疫情之下，醫護加入Dirty Team也有風險，不過王醫生覺得好似進入木人巷，對自己是一個重要的考驗：

上到Dirty Team 更加要獨立，因為無可能隨時隨地搵人幫拖，硬住頭皮都要做，做做吓其實就會知，加上senior嘅提點，其實就會識。

「Dirty Team」走在疫情最前線，王醫生每日由早上8時半工作至下午6時，而實習醫生也會輪流每4日「on call」通宵當值一次，負責整晚的工作至翌日下午1時，對於長時間的作戰，她坦言自己可以出一分子，令資深醫生有足夠精力處理其他複雜個案。

以前依賴性大啲，依家就會諗，其實邊個唔想瞓呀，夜晚call佢地（資深醫生），佢地就可能成晚都無得瞓，聽朝又要再返工……鷄毛蒜皮嘅事就真係唔好動不動就call佢地。

▲ 中大醫學院在社交網站上幹第四篇疫戰醫護故事。（中大醫學院圖片）

雖然經驗尚淺，王醫生積極在團隊內發揮自己的作用，幫忙收症之餘，亦有協助資深醫生就複雜個案諮詢其他專科意見，她自言2003年沙士時自己仍是「小朋友」，今次的疫戰是她醫生路上重要一課：

SARS時我仲係好細嘅細路仔，所以呢次係令我畢生難忙嘅一個體驗，難得喺我內科（實習）嘅時期，可以經歷到呢場疫症，有份去參與，去幫到啲病人。

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責任編輯：伍瑋瑋