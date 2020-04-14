【新冠肺炎】陳淑莊涉違限聚令　團體促大律師公會除牌

▲ 團體今向大律師公會遞交請願信，要求撤銷陳淑莊的大律師資格。（林育慧攝）

新冠肺炎疫情持續，政府早前推出限制社交距離的措施，禁止公眾多於4人聚集，違例者可被票控罰款。公民黨陳淑莊早前則被拍到於限聚令下進入酒吧，有團體今（14日）到高等法院外抗議，要求大律師公會就事件撤銷陳淑莊大律師資格，以及要求該酒吧交出當晚的閉路電視片段。

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團體香江情•中國心今早到高等法院門外抗議，並派出代表到大律師公會遞交請願信，要求大律師公會撤銷陳淑莊的大律師資格，並要求陳所到的酒吧交出當晚的閉路電視片段。

早前亦有建制派人士組成「要求陳淑莊下台大聯盟」，收集逾7萬個簽名，要求陳淑莊承擔責任及辭職。

本身具大律師資格的陳淑莊早前表明，仍未收到警方聯絡，強調當晚是就政府突然頒布新規例，應邀與業界作公務會議，當時酒吧已落半閘，並閘上亦寫上「Private」。

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政府訂立《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），禁止公眾地方有多於4人的聚集，並於3月29日午夜生效，延期至4月23日為止，違例者可被即時票控，罰款2,000元。

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記者：林育慧