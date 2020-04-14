【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合　文女為一件事答應出山助棠哥打天下　

▲ 歐錦棠和文頌嫻繼18年前的TVB劇《烈火雄心II》後再度演情侶。

ViuTV新劇《打天下》內，歐錦棠與文頌嫻演一對同門師兄妹馬剛正與莫可麗，二人卻因事而沒有聯絡，在18年後重遇。現實中，歐錦棠與文頌嫻也是繼18年前的TVB劇《烈火雄心II》後再次合作。

其實《打天下》這個劇，歐錦棠約在20年前已構思，結果夢想到今日成真，而且台前幕後有大批猛人出手幫忙，比如有著名電視劇導演高林豹執導、武林高手魔裟斗、倉田保昭參演等。身兼劇集監製、編審、動作指導及男主角的棠哥坦言：「非常辛苦，但值得的。」當然更難得是息影14年的文頌嫻也肯出山演出。

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▲ 歐錦棠和文頌嫻於《打天下》飾演麵包師傅及社工。（《打天下》劇照）

文頌嫻為歐錦棠復出

棠哥表示，寫畢劇本後，第一時間想起了好拍檔文頌嫻：「只有她才可勝任，我想不到可以找誰來演可麗。」

不過起初棠哥不敢找文女參演劇集：「她已歸隱了很久，直到有天看了周家蔚的《友枱VIP》，她不但沒走樣，而且還很有神采，全劇中只有文頌嫻是不用Casting。」

文女笑言二人並非社交平台上的朋友，因此估計他找自己定必是大件事：「很感謝歐監製能夠想起我，令我覺得是一種榮幸。我們是老拍檔，當然要支持他。他向來都令我很放心，我知道他定必會負責任。」

▲ 文頌嫻獲讚比以前更美。（《打天下》劇照）

棠哥指，導演大讚文女的演技沒生疏。而久休復出的文女認為：「我已退居了一段時間，因而這套劇中基本上我只認識阿棠。演員其實是適合在陌生環境中工作，但我不擅長於處理人際關係，怕氣氛會處理得不好。幸好他安排了一開始是拍我跟他的戲份，讓我可以在熟悉環境中做出表現。」

文女指棠哥令她感到很安心：「十多年後再合作，大家都成長了，喘摩角色的心態或演繹方式都不同了。他不用去演，只需要用聲音去說那句對白，我已想哭了。跟他演感情戲是不用帶備眼藥水的，全都是真眼淚，要多少次便有多少次。」

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▲ （黃建輝 攝）

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棠哥文女4度合作

棠哥和文女分別在亞視、TVB及ViuTV共3間電視台合作，一起演過《我來自潮州》、《英雄之廣東十虎》、《烈火雄心II》及《打天下》。

談到對方留下的第一印象，棠哥說：「基本上她一出道我們便認識。初相識時，她不過是十多歲、卜卜脆，真的是一名𡃁妹。」棠哥又謂：「連同今次，我們是４次演熒幕情侶了。這次或多或少能彌補上次在《烈火雄心II》中，我們多年沒見的情懷。」

▲ 歐錦棠和文頌嫻於18年在《烈火雄心II》演情侶。（《烈火雄心II》截圖）

棠哥和文女於《烈火雄心II》飾演的南豐和師母成為觀眾心目中的經典熒幕情侶，棠哥特別記得劇中的一幕，「當時的字幕寫着：『朋友，永遠在心中』，我仍有留下這張電視截圖。這是我跟文頌嫻真實的寫照。不用多說，在心中，我沒法找到另一個如她一樣的人。」

文女指二人過往都合作得很好，「其實《烈火II》之後並非Stop了，而是Pause了，在《打天下》再Play。我們的默契依然在，所以很舒服。」

棠哥認為現時的文女比初相識時更美，「她的樣子更美，女人魅都出來了。」文女則笑言：「以前是小辣椒，現時已變得更美。」

▲ 文頌嫻表示跟歐錦棠演戲不用帶備眼藥水，全都是真眼淚。（《打天下》劇照）

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相隔18年後再度合作，棠哥感慨指：「很難得。我有很大的感觸，我跟她永遠都好像初見的那一刻。那不是一種新鮮感，而是那一刻我一定會對她有一種好感，不會厭的。」

文女指，以前的棠哥是不會說話：「他以前很倔強，愛恨分明，現時也很有性格的。我覺得他學懂了如何與別人溝通，不再是牛脾氣，適當時會退後去看整件事。」

打出一片天

棠哥和文女的感情戲成為不少觀眾的焦點，棠哥大談劇集最核心的思想：「每個人即使在別人眼中如何一文不值、如何失敗也好，你只要透過正常手段，而這套劇則選擇了空手道來作手段，透過這些手段去改變自己、提升自己，你便可以站起來找回自己的天地。」

▲ 歐錦棠一人身兼《打天下》的監製、編審、動作指導及男主角。（《打天下》劇照）

棠哥強調《打天下》是勵志片而非功夫片：「其實這部劇想說的有很多，透過體育項目或功夫可提升個人質素。幾乎每集都會有鼓勵人心的金句出現，透過劇情去說出來。」

作為《打天下》主創的歐錦棠指：「這劇就是教人如何從錯敗中站起來，打出自己的一片天。」



記者：梁樂欣