涉誤導警員判囚5個月　林子健准保釋申上訴許可至終院

▲ 民主黨成員林子健。（資料圖片）

民主黨成員林子健涉聲稱於旺角街頭遭國安人員擄走被帶往西貢，並遭毆打及以釘書機釘大腿，其後林被指涉報假案，經審訊後被裁定明知地向警務人員虛報有人犯罪罪名成立，被判囚5個月。林早前提出上訴被駁回，即時服刑。林今（14日）向高等法院申請保釋，等候申請上訴許可證明書至終審法院獲批，法官下周三（22日）處理申請。

林子健涉誤導警員判囚5個月 上訴駁回即時服刑

法官於4月2日頒下判詞拒絕林子健（46歲）就定罪之上訴申請，林隨即服刑，今被押解至高等法院申請保釋等候上訴。法官指申請人須於判決28天內須先申請證明書，並申請上訴許可至終審法院，故將申請排期至下周三（22日）處理，期間批准林保釋候訊。

林子健准以現金及人事各1萬元保釋外出，期間不得離港及須交出旅遊證件，以及必須出席下周聆訊。

涉誤導警員判囚上訴今判決 林子健強調「我無講過大話」

林子健於2017年8月在記招上聲稱自己在油麻地遭國安人擄走，雙腳更被人釘上21口釘書釘，但其後林被控明知地虛報有人犯罪，案件經審訊後，林於2019年3月被裁定罪成，被判囚5個月。裁判官斥林子健自編自導自演及有計劃行事。

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記者：林育慧