【玫瑰疹】持續數天高燒40度嚇壞父母　醫生︰幼兒高燒不退可能出玫瑰疹

▲ 兒童呼吸科專科醫生葉遠芳指，幼兒高燒不退可能出玫瑰疹，不過只要出疹後小朋友便會痊癒。

遇上小朋友發燒，尤其持績多天高燒，父母都很擔心，害怕孩子「燒壞腦」。兒童呼吸科專科醫生葉遠芳指，幼兒高燒不退可能出玫瑰疹，不過只要出疹後小朋友便會痊癒，家長毋須太過擔心。

玫瑰疹是一種嬰幼兒常見病症。葉遠芳醫生表示，玫瑰疹由人類皰疹病毒6型感染而來，常見於2歲或以下幼兒，發生在6個月大至1歲的嬰兒居多。患者一般發高燒至40度或以上，高燒維持3至7日。

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退燒後出斑點狀紅疹

葉醫生續指，患者其後會突然退燒，並出現斑狀紅疹。紅疹一般由頸部及身體，蔓延至面部及手腳，這時便能確認是玫瑰疹。她解釋玫瑰疹不痕不癢，1至2日便完全消散，那時患者亦已痊癒。

葉醫生表示除了發高燒外，多數的患者並沒有明顯的徵狀。有部分患者在期間會食慾下降、精神不振，少部分出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，不過這些症狀相對較輕微。

她補充，玫瑰疹並不需用抗生素之類的藥物治療，它會自行痊癒，其間只需控制徵狀便可。玫瑰疹甚少引發嚴重的併發症，但在確診前必須小心處理，確保高燒不是由其他感染或疾病導致。一般而言，發生於嬰幼兒期間的中耳炎、喉嚨發炎、扁桃腺炎、腦膜炎、尿道炎等病症，徵狀也不明顯，需依靠臨床檢查以確認診斷。

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玫瑰疹具傳染性

若幼兒發高燒，葉醫生建議應先帶幼兒求診，盡快找出致病原因及治療。如果未能即時確診，而孩子的整體狀況良好，便可在家觀察。話雖如此，不少家長仍擔心孩子高燒不退會「燒壞腦」。葉醫生解釋「燒壞腦」是一個誤解，發燒只是一個徵狀，它反映身體免疫系統正在運作，以對抗外來的病菌或病毒。只要腦部沒有感受染是不會壞腦的。

葉醫生提醒，6個月大至6歲之間的兒童有發燒抽筋的情況並不罕見。如孩子有這方面的過往史或家族史，家長在孩子高燒期間便需格外留神。若遇上發燒抽筋，應先將孩子躺下並側身，把食物從嘴裡取出，若持續抽筋3分鐘以上或持續神智不清，需立即送孩子到醫院檢查。

玫瑰疹主要透過接觸患者咳嗽和打噴嚏時的飛沫，以及接觸受患者呼吸道分泌物污染的物件或表面而感染。因此經常保持雙手清潔，注意個人衛生，有助減低感染病毒的風險。最後葉醫生亦指出即使曾患玫瑰疹，如抗體不足也有機會再患。

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記者︰駱秀玲