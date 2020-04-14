【印度貧民】百萬名貧民封城下的生死選擇　為活命無視感染風險從堆填區找食物

▲ 印度百萬名貧民為活命從垃圾堆填區找食物。

新冠肺炎疫情未失控，全球確診人數突破200萬宗，印度作為全球人口最多的國家之一也決定封城21日，阻止疫情蔓延。不過，封城措施影響了百萬名印度貧民的生計。貧民因封城而失去工作、失去收入，為了別餓死，只好到垃圾堆找食物。

▲ 貧民於堆填區找食物。(DW News影片截圖)

綜合外媒報道，印度的封城令來得突然，有別於其他國家會預留數日時間讓民眾有所準備，印度政府於3月24日晚8點10分宣佈後，便於午夜12點執行，只留下不到4小時的時間讓13億人民準備。突然的封城令讓百萬名印度農民工根本無法趕回家鄉，而且因為下令停工，不少貧民突然失去了收入。

失去收入導致貧民沒有錢購買食物，所以不少貧民為了活命，只好無視禁令，到垃圾山尋找食物活命。

我們都失去了工作，所有的錢都已經用盡，一直處於飢餓狀態。

新德里的一個郊外垃圾堆填區，就成了這些貧民的「救命草」。影片可見垃圾堆填區除了中年男女，連小孩子也有，一名受訪男子表示，自己可在堆填區找到麵包和餅乾。

▲ 貧民於堆填區找食物。(DW News影片截圖)

在過去幾日，我一直在吃這裏找到的食物，任何能吃的東西。

紡織工人Amia Das指，封鎖太突然，使我們都陷入了困境：「比起感染新冠肺炎，我們更擔心會餓死。」

另一方面，印度數百萬名民工因為禁令而一夜間變成難民，他們的工作場所被關閉，大多數給他們發工資的僱主和承包商都消失了。在所有交通工具停止運行的狀態下，他們只好從城市走路回家。在民工回家的路途中，有婦女表示：「我曾有美好的生活，但突然間我的孩子和我都失去了工作。一切都關閉了，這樣子沒辦法生活，我們吃什麼啊？」

也有男子坦言：

不管怎樣都會死，不是因為新冠肺炎，就是因為餓死。就現時情況而言，最好還是回村，至少還有親人可以體面地埋葬我們。

不過，途步回家也有風險，有一名39歲男子因太疲倦而身亡，亦有4人在路途中被卡車撞倒。

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德里首席部長Arvind Kejriwal為此懇求民工別離開首都，希望他們留在原地，因為在大型人群聚集中，也有感染新冠病毒的風險。又稱政府將支付他們的租金，並宣佈在德里開設568個食品配送中心。

截至4月14日，印度累計確診達9152宗，死亡308宗，不過印度檢測率為全球最低的國家之一，或帶來隱憂。

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責任編輯：楊宛茜