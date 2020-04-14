【新冠肺炎】結束56日抗疫前線歸家　護士爸爸滿頭白髮3歲女兒認不出

▲ 王本學滿頭白髮地歸家，3歲女兒都認不出他來。

「欣欣，爸爸回來了！」與家人分開56日，中國貴州一名護士長結束在湖北前線抗疫後返家，原以為3歲的女兒會飛奔過來擁抱他，不料女兒看著一頭白髮的他，竟認不出來，更問「你是誰？」令他大感失落。

39歲的王本學，是貴州玉屏人民醫院的男護士，有著豐富的一線臨床工作經驗，在2月初就主動報名前往武漢抗疫。由於父母年紀大，身體不太好，3歲的女兒平日較黏自己，不想看到小女兒哭，所以出發當日沒有讓妻兒和家人來送行。

壓力大致白髮蒼蒼

在2月7日開始，王本學就在湖北江漢方艙醫院工作，主要工作是監督患者服藥、定時為他們測體溫。他亦鼓勵病人，消除他們的焦慮情緒，讓他們能吃得下、睡得好，才能增強自身免疫力。

不過，由於在前線工作，切身感受到病毒對患者的侵害，王本學的心理壓力很大，白髮亦愈來愈多。在4月1日，離鄉56日的王本學回到貴州玉屏，在未回到家前，3歲的小女兒還致電問他何時回來。

最想做的事就是去抱抱這個從未和自己分開超過半天的小女兒。

女兒認不出爸爸

然而，父女見面之時，除了有幾分尷尬，更多是心酸。原來當王本學回到家叫女兒的名字，女兒看著一頭白髮的王本學，沒有飛奔過來，眼睛仍在搜尋父親的身影。

王本學表示，女兒能聽出自己的聲音，但覺得眼前的人與自己爸爸不太一樣，過了數分鐘後，女兒才用手輕輕摸著爸爸的頭髮。不少網民都紛紛表示心酸，「辛苦全寫進絲絲白髮裡」、「向英雄致敬」。

更多前線抗疫爸媽報道，

【新冠肺炎】護士媽媽完成隔離3次檢測陰性 突心臟驟停無緣見丈夫女兒最後一面

【英國疫情】護士媽媽前線抗疫確診彌留 聽丈夫耳邊輕語後垂淚離世

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳