【新冠肺炎】綠VAN營運商呻被忽視　生意跌5成瀕臨倒閉

▲ 多個專線小巴營運商稱經營困難。（程志遠攝）

為避新冠肺炎，市民紛紛留家，以交通運輸為業的司機因此生意大減。有綠色小巴營運商今日（14日）指，疫情下客量大跌，而抗疫基金亦只幫助紅色小巴，卻忽略綠色小巴，促請政府透過抗疫基金，向他們發放現金津貼。

綠色小巴營運商負責人盧國樑指，自己在九龍新界有9條正營運的小巴線，包括77M、803K、810等。他指出，疫情前後，旗下小巴線的客量平均少5成，其中來往大圍和顯徑的803K因和沙中綫路線重疊，客量更大跌75%。

然而，由於抗疫基金並未針對綠色小巴給予資助，加上盧國樑旗下5成員工為無需供強積金的65歲以人僱員，所以盧國樑的公司幾乎無法從基金中受惠。他坦言現時公司經營已出現困難，入不敷支，促請政府儘快救亡。

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受疫情影響，黃埔專線小巴商捷輝汽車早前宣布結業，亦揭示綠色小巴的經營困難。民主黨立法會議員黃碧雲表示，抗疫基金未能雨露均沾，津貼不同公共交通工具、紅色小巴，卻遺留了綠色小巴。

黃碧雲指捷輝的「死因」有二，其一為與觀塘綫延綫路線重疊，其二為疫情。她促請政府在抗疫基金中拾遺補漏，為綠色小巴業界提供支援，包括向每輛綠色小巴提供3萬元資助，和向65歲以上及沒有供強積金的綠色小巴司機發放一半薪金的補貼，上限9,000元。

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記者：陳梓蔚