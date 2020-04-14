涉利誘13歲男童寓所打機非禮拍色情照　保險顧問被控轉介區院再訊

▲ 被告朱恩賜准保釋候訊。（經濟日報記者攝）

38歲保險顧問涉於4年前相約13歲男網友到住所玩遊戲機，期間涉利誘男童脫衣拍下50張照片及非禮對方，其手提電腦其後被發現另藏有逾張兒童色情相片及影片。涉案保險顧問被控製作兒童色情物品及猥褻侵犯共5罪，案件今（14日）於粉嶺裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至4月27日於區域法院再訊，被告准保釋候訊。



被告朱恩賜（38歲），報稱保險從業員，被控3項製作兒童色情物品、1項猥褻侵犯，以及1項管有兒童色情物品。

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控罪指他於2016年11月30日於其粉嶺住所內製作兒童色情物品，即10張描繪男童X的兒童色情相片，以及於同地猥褻侵犯男童X。他另被控於2016年12月1日，在同地製作8張描繪男童X的兒童色情相片，以及在同地另一情況下製作32張描繪男童X的兒童色情相片。控罪又指他於2016年12月22日在同地於手提電腦管有兒童色情物品，即117張兒童色情相片及15套兒童色情影片。



控方申請押後案件至4月27日轉至區域法院答辯，被告獲准以1,000保釋，期間不得離港及不得接觸控方證人。



據悉，被告於透過社交平台認識男童X，並相約對方到住所玩遊戲機，期間涉以100元利誘男童脫衣拍照及非禮男童，男童母親事後發現男童未有回家揭發事件。

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記者：林欣樂