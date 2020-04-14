【Long D】疫情下王子鄧麗欣分隔兩地　Stephy隔空向男友送祝福

▲ 好友送驚喜賀王子31歲生日，鄧麗欣分隔異地隔空送祝福。

台灣男藝人、前Lollipop棒棒堂成員邱勝翊（王子）今日31歲生日，但因為新冠肺炎疫情的關係，只能與身在香港的女友鄧麗欣（Stephy）分隔兩地。多日未有見面的鄧麗欣與王子似乎特別想念對方，Stephy罕有地在社交平台發放二人剪影合照，祝福愛人生日快樂。

Stephy自2018年初起，經常被傳媒影到與前Lollipop棒棒堂成員邱勝翊（王子）出遊，據知是由好友應采兒擔任紅娘讓二人結識，不過當時雙方都堅稱與對方只是好友。

直到7月中，Stephy才終於向傳媒認愛，承認自四月已經開始了這段港台姊弟戀，二人亦受到各方的祝福。

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▲ 有指應采兒是二人的紅娘。（instagram圖片）

過去一年多來二人有別過去低調處理的舊戀情，除了一同出席公開活動、接拍廣告，亦不避嫌地公開談及另一半，似乎感情的穩定度未有受到分隔異地的限制影響。

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▲ Stephy與王子早前曾經以情侶檔身份接拍護膚品廣告。（instagram圖片）

今日是王子31歲的生日，但因為受到新冠肺炎疫情影響，如非必要已經沒有人再冒險出國，而這對異地戀情亦因此未能面對面祝賀。王子向台灣傳媒透露，與女友只能靠視訊電話一解相思情。

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▲ 王子的粉絲「王族」亦有為他送上生日祝福。（instagram圖片）

而Stephy今日下午，亦罕有地在社交平台發放二人合照，雖然只是她與王子在沙灘上的剪影，但於「Happy Birthday」後附上的愛心圖案，已經勝過千言萬語。

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▲ Stephy罕有地發放二人合照祝愛人生日快樂。（instagram圖片）

最近落力宣傳新劇《覆活》的王子，則獲同劇演員任容萱、吳岳擎、姚以緹等人為他送上驚喜。王子在社交平台寫道：

以前聽人家說過了30歲，時間會用飛的，今年深刻感受到了，一晃眼又過了365天。 2020一開年，全世界受到疫情的影響，大家的生活有了巨大的轉變，每個人都辛苦了。這陣子，靜下心來思考了許多，心境也轉變了許多，不變的是每年的期許。 未來更有智慧的面對所有人事物，珍惜感謝曾經幫助過你，陪伴你的每一個人，永保善良！ 今年特別感謝你們給我很多的驚喜，我一天到晚整人，遲早是要還的。 謝謝羽濰，精心設計，找來劇組演員慶生，真的整到我了！謝謝八大電視台好用心邀請沛慈給我驚喜，確實是傻眼了半夜的通告還來力挺！謝謝岳擎特別自製生日卡片，以及每個演員和經紀人們感人的祝福！love you all！謝謝所有歌迷朋友超棒的應援！也謝謝所有防疫、醫療人員，守護我們的健康。 唯一願望，世界趕快平安。

▲ 王子的新劇《覆活》正在熱播中。（instagram圖片）

不少網民留言祝福王子生日快樂，亦同時期盼新冠肺炎疫情盡快退去，Stephy與王子這對情人早日能夠再碰面。

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