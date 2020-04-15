【努力的孩子】應智越曾在韓國特訓決定回港發展　細貓：始終對香港最有歸屬感

▲ 細貓應智越以《約你跳舞》出道。（陳智良 攝）

2018年，「細貓」應智越參加ViuTV《Good Night Show 全民造星》，比賽期間跳得又唱得的細貓一直被視為冠軍級人馬，最後亦不負眾望打入《全民造星》十強。決賽當日，細貓自彈自唱自己的原創作品《努力的孩子》，令細貓的音樂造詣備受關注。

比賽結束後，細貓回到韓國慶熙大學完成學業，畢業後在今年回流，以獨立唱跳歌手身份打入香港樂壇：「希望用一個特別的形式，可能是香港暫時較少的曲風，加上我在韓國待了很長時間，所以希望將我在韓國的跳舞曲風帶回香港，和監製討論過後，看看能有什麼特別的化學作用帶給香港觀眾。」

細貓的概念，是希望以2020年的新人身份，猶如派對中最吸引的男生，在芸芸眾多的新人中約你跳舞。

▲ 細貓以自己擅長的跳唱風格打造《約你跳舞》。（應智越IG）

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男孩有顆傳統心

大學主修後現代音樂細貓，在韓國作曾以練習生進行偶像訓練，畢業後的他並未對韓國的舞台留戀，反而選擇在香港出道，除家人的牽絆，還有一個原因令他鍾情香港。

▲ 「細貓」應智越自創歌曲《努力的孩子》感動不少人。（ViuTV截圖）

25歲的細貓外表稚嫩，內心卻住了一個傳統的靈魂，他深信學有所成的最終目的，便是把別人的好帶回自己的家：「在自己土生土長的地方發展是必然的事，你在香港成長，始終對這個家最有歸屬感，很想學有所成回來，帶多點表演給觀眾。」

細貓認為好的音樂，是不存在局限的：「好像馬來西亞的創作歌手黃明志一樣，可以和香港、內地、台灣的歌手合作音樂，我希望我的音樂是多元的。」

▲ 細貓希望自己的音樂可趨向多元化。（陳智良 攝）

獨創的細貓風

2018年，細貓參選ViuTV打造的選秀節目《全民造星》，當時監製花姐曾批評過份「韓味」的參賽者，為什麼香港觀眾要選擇你？

一身韓流風格的細貓卻有不同看法：「覺得有韓味是另一回事，等於很多香港學生從外國讀書回來，也會融合當地的文化，很難要他整個抽離。」因此細貓認為自己受韓流文化影響到「入肉」程度。

▲ 《全民造星》監製花姐給予一班對表演有火的年輕人機會。（應智越IG）

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細貓以「小朋友複製父母論」看自己入了肉的韓風：「我打拳的師傅經常用教訓人的語氣和我說：『細貓，帶拳套！』，後來發現他的兒子說話的口氣一模一樣，所以我去了韓國7年，難免會受到影響，很難去抽取。」

所以細貓不希望給觀眾韓風的感覺，而是屬於應智越的獨特風格：「像音樂一樣，你不會只唱一的風格，當你接觸很多音樂的時候便要將它消化，變成你獨一無二的風格，融合別人的東西做成一個新的細貓風。」

ViuTV同根兄弟

同為《全民造星》出身的戰友，如今以Mirror男子組合出道，雖然不能在同一個公司，細貓認為無阻兄弟情：「希望將來有機會和他們合作，其實我們像是同一個媽媽生，雖然有不同的發展，但大家仍是同一個家庭，感覺依舊。」

▲ 細貓與Mirror同在選秀節目《全民造星》出身。（應智越IG）

現在各大平台，均有昔日《全民造星》參賽者的身影，細貓有種夢想成真的感覺：「一開始拍節目都是希望有自己的作品，看到大家開始有成果，為夢想奮鬥。參加《全民造星》的每一位兄弟都在做這件事，現在大家都開始做出成績時，會為對方感到高興，雖然不在同一個團隊，但我們依然是兄弟。」

參與《全民造星》，為細貓和一班兄弟為播下入行的種子，如今見證彼此的共同夢想萌芽，令人期待往後他們茁莊成長。

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場地：Eiffel - lounge and entertainment

妝髮：Carrie @ petite cherie makeup artistry

記者：鄭嘉瑤