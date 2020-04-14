建制派稱中央就內會停擺發聲理所當然　不排除修改議事規則破局

▲ 民建聯副主席陳克勤今日（14日）表示，兩辦是履行對港工作的機構，對泛民政治「攬炒」使議會停擺發聲是理所當然。（程志遠攝）

立法會內會自去年10月復會，至今未選出正副主席，國務院港澳辦及中聯辦昨天齊發新聞稿，抨擊主持會議的公民黨郭榮鏗或有違立法會議員宣誓，構成公職人員行為失當。民建聯副主席陳克勤今日（14日）表示，兩辦是履行對港工作的機構，對泛民政治「攬炒」使議會停擺發聲是理所當然。建制派會去信立法會主席梁君彥及去年內會主席李慧琼，要求處理這個死結，亦會研究不同方案阻止郭榮鏗繼續阻礙議會運作，包括提出不信任動議、修改議事規則，目標是恢復立法會運作。

新民黨主席葉劉淑儀稱，泛民誤導及錯誤解讀基本法，指基本法表明落實一國兩制是為了維護國家統一及香港長期繁榮穩定，所以如果內會長時間停擺，損害本港經濟及民生，中央有責任發聲，撥亂反正，外界指中央政府干預的言論，完全是誤導市民。

民建聯副主席張國鈞認為，民主派稱癱瘓內會，是基於反對《國歌法》及《基本法》23條立法，有關說法絕對不能成立，他指出《國歌法》法案委員會已完成審議，民主派亦無激烈反對及作出實質修訂，政府亦未就《基本法》23條立法提出具體時間表。

自由黨今日亦發聲明指，認為港澳辦和中聯辦負責看管香港事務，現時立法會內會仍未選出主席，導致立法會 「癱瘓」，失去「立法」的主要功能，港澳辦和中聯辦提出意見實屬合情及合理；同時懇請現時主持內會的郭榮鏗議員盡快選出主席。]

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責任編輯：莫稼浩