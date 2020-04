【靚媽育兒】陳凱琳怕鄭嘉穎寵壞兒子　Grace約法三章在家充當惡媽媽

▲ 鄭嘉穎、陳凱琳夫婦也跟不少父母一樣扮演「一忠一奸」的角色,想不到外表溫柔和善的Grace,在兒子面前竟然要擺出惡媽的姿態。

陳凱琳2018年跟鄭嘉穎結婚,2019年誕下兒子Rafael,幸福滿瀉的Grace不時在社交網站貼出一家三口的溫馨照片。但Grace自言當媽媽感覺頗有壓力,至於在管教兒子方面,兩夫婦也跟不少父母一樣扮演「一忠一奸」的角色,想不到外表溫柔和善的Grace,在兒子面前竟然要擺出惡媽的姿態。

▲ 兩個月前陳凱琳和鄭嘉穎為兒子Rafael慶祝一歲生日。(IG圖片)

陳凱琳(Grace)和鄭嘉穎所生的兒子2月的時候剛剛滿一歲,眼仔碌碌的Rafael非常精靈可愛,極討人喜歡,難免萬千寵愛。兩夫婦也擔心會寵壞兒子,於是惟有約法三章,Grace稱︰

我在家是比較惡的一個,因為我丈夫太過錫兒子,他有點傾向會寵壞兒子。不過,他跟我說如果他過份地寵孩子,就叫我提醒他不要這樣做,怕成了習慣之後就很難改變,所以現時我們都希望可以平衡一點。

▲ 眼大大的Rafael精靈可愛,Grace表示鄭嘉穎將兒子錫到燶。(IG圖片)

當了媽媽之後,Grace幾乎將所有精神都放於兒子身上,這一年她又有何感受?她坦言:

很大感觸,是真的,自從做了媽媽之後,我覺得做人的方向有了另一個目標,我和丈夫都承認現在我們所做的每一件事都是為了兒子的將來,希望讓他有個開心的成長過程,希望他感受到爸爸媽媽的愛並將這愛去帶給別人。

▲ 想不到外表溫柔和善的Grace,在兒子面前要擺出惡媽的姿態。(IG圖片)

最近,Grace就加入了一個專為幫助自閉症家庭而設立的慈善機構,她希望當兒子長大一點,可以和她一同參與義工服務,讓兒子明白到這些家庭的需要,將愛心付出給別人。

不過最近肺炎疫情嚴重,Grace表示避免受感染也減少了帶兒子出外,只是偶爾跟兒子到家附近的公園走走,早前她便貼出了一張鄭嘉穎跟兒子一同戴著口罩在公園玩耍的照片。她說︰「我們帶兒子去公園,首先要他戴口罩,幸好我兒子在這方面沒有抗拒。」

▲ 疫情下鄭嘉穎偶然會帶兒子到公園玩耍,最重要當然是戴上口罩。(IG圖片)

此外,Grace在手袋會放有兩枝消毒藥水,為免一枝突然用完,同時她會帶備自己剛推出的化粧棉,去公園的時候會用消毒藥水噴濕棉花去抹一抹韆鞦及滑梯,才讓兒子玩,玩完之後再拿一塊新的幫兒子抹手或鞋底。

▲ Grace剛推出自家美容品牌的卸粧棉,她會隨身帶備卸粧棉及消毒藥水,為兒子抹手或抹鞋底。(湯炳強攝)

有感因為創立自己的美容品牌而忽略了家人,Grace近日更於社交網發文跟家人表示歉意,她寫道︰

創立自己品牌的時候,總要花小小時間和心思,當中少不免會忽略了照顧家庭,心裏有些內疚!在整個過程當中,我的家人和丈夫都沒有怪責我,反而得到他們的理解和支持,還幫助我去照顧家裏日常的大小事情,令我完全安心地去準備我第一次的品牌活動!

Grace更引用了著名英國作家Harriett Jackson Brown Jr.的經典名句:“Love is when the other person's happiness is more important than your own."(愛就是當另一個人的快樂比你自己的還重要),這位幸福人妻簡直羨煞旁人。

記者︰陳日言

