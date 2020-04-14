【愛心廚師】疫情下中菜館生意一落千丈　廚師出錢出力煮「暖心餐」贈獨居長者

▲ 疫情下中菜館生意一落千丈，愛心廚師出錢又出力，為獨居長者做暖心餐。

新冠肺炎疫情下影響，服務業首當其衝受到影響，食肆的生意更一落千丈。當港人怨聲載道的同時，不少基層市民在未知中苦苦掙扎。天后中菜館「圍爐」掌廚人盧偉權就在疫情嚴峻時，將心力放在獨居長者身上，自2月起他就自掏荷包，每逢周六親手炮製50份「暖心餐」，贈送給獨居長者。

無得擔心咁多，做到幾多得幾多。

權哥說得輕鬆，但事實是身上擔子千斤重，自肺炎疫情開始權哥與一眾伙記已開始輪流放無薪假，未能開源也得節流，頂住租金壓力苦苦經營。權哥沒有因疫境而暫緩行善，「疫情之下其實好悶㗎！咪諗下自己可以做啲乜，做完自己又開心，又幫到人。」

做義工體會長者的辛酸

權哥因以往曾多次做義工，令他深刻體會到香港基層獨居長者的辛酸，而在肺炎疫症爆發的初期，他從新聞中看見不少長者沒有戴口罩，或沒有能力外出購買口罩，權哥心裡不是味兒，「老人家算高危一族，所以想用啲方法減少佢哋出街，自然少啲感染風險」。

為了讓獨居長者每星期吃餐好，權哥利用自己一技之長，親手為他們煮暖心餐。即使資源緊拙，權哥仍堅持為獨居長者派飯，直至疫情完結為止，「盡做啦！唔好諗咁多！」

設計健康營養的餐單

權哥每周絞盡腦汁為老友記設計菜單，「梅菜蒸肉餅飯、三文魚炒飯、栗子排骨飯……等等，暖心餐每周換款，既要易嘴嚼無骨，又要好吃顧及健康、少糖少鹽少油，半點不能馬虎。」

權哥因工作忙碌未能親身送飯，只能透過社工分享長者的快樂，知道長者有飽飯食他就滿足，

最受歡迎呢，係鹹蛋蒸肉餅，佢哋話有啖熱飯食已經好開心！幫到手，我就好開心！

面對疫情帶來的未知，權哥從基本做起，他只願疫情盡快過去，香港人重新能吃到安樂茶飯。

文章獲Hong Kong YWCA 香港基督教女青年會授權

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責任編輯：梁節儀