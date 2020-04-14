【留家抗疫】鄭秀文網上清唱《垃圾》受好評　Sammi曾靠盧巧音歌曲度感情低潮

鄭秀文（Sammi）近日在疫情留家，常在社交網站分享近況，Sammi除做運動，日前亦分享唱歌片段，Sammi翻唱了盧巧音的《垃圾》，並揭跟盧巧音的關係。而Sammi的清唱片段就被網民大讚，跟盧巧音原版各有特色。

Sammi在IG留：「今日個腦一直loop 音音( lum lum ) 這首歌和wyman的歌詞， Lum lum，mi借來一唱。唱完即刻還番比你。😁❤️ #表情有d肉酸可以不理🥶 #不需要完美得可怕 #singing #唱歌 好中意lum lum的歌。又好中意她長跑的意志 ，而且我們是讀同一間中學，她是我學妹❤️ 。有緣」

Sammi演唱片段，按此

▲ Sammi在IG清唱《垃圾》（IG截圖）

鄭秀文去年演出《FollowMi 世界巡迴演唱會2019 香港站》，Sammi曾邀來盧巧音任嘉賓，原來盧巧音是Sammi的中學師妹，二人當時在台上合唱盧巧音作品《喜歡愛》，並分享人生和愛情的感受，二人又合唱Candy歌曲《喜歡戀愛》。

Sammi透露早年愛情空窗期時候常聽這首歌，渴望戀愛。她說：「歌曲就有呢種魔力，有療癒作用，每個人嘅人生都可以搵到一啲歌曲過度生命每個階段。」