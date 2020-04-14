【超市大搜查】兒童穀物早餐高糖陷阱　營養師建議︰添加乾果果仁提升營養價值

▲ 營養師李杏榆建議於穀物片添加乾果、果仁等，讓小朋友攝取更多營養。（iStock圖片）

市面上的穀物片暗藏高糖陷阱，小朋友多吃無益。TOPick找來營養師李杏榆（Annie）比較市面上常見的10款穀物片，發現10款都非「低糖」之選，不過家長可以留意如何揀選相對較可取的穀物片，並注意早餐配搭，提升小朋友的健康。

留意穀物片原材料

Annie提醒家長為孩子選擇穀物片時，可以留意包裝上的食物標籤，看看原材料是否多天然食材，例如原片麥片、乾果、果仁等，相反如糖分、添加色素、添加糖分、防腐劑等分量較多，則屬較不健康的穀物片。

此外，她指還要留意糖分與脂肪比例，如糖分高而纖維亦高一樣可取，至於糖分高、纖維低的穀物片則較不健康。

三孩之母Annie一般會以全麥片，再混入朱古力或脆米穀物片，讓子女食用，以平衡孩子的健康，也不會令小朋友吃得淡而無味。她又建議家長可自行加入乾果（如藍莓乾、紅莓乾）、果仁（如杏仁、合桃），為穀物片添加營養。

【超市大搜查】乳酸飲品糖份分析 營養師：綠色益力多較適合幼童飲用

配搭高纖蛋白質食物

Annie提及如果小朋友早餐只單吃穀物片，營養不足夠，她建議可以配搭少糖高纖及富蛋白質的食物，例加於穀物片中加入鮮奶、豆漿，另外吃一隻烚蛋等，令小朋友的飲食更均衡。

她解釋市面上常見的10款穀物片中，部分糖分偏高，例如家樂氏可可米、雀巢可可脆片及美祿可可球等，當中尤以家樂氏可可米最高糖低纖，屬當中最不健康的一款穀物片。

她表示，高糖食物不適合小朋友，尤其如果小朋友本身有過敏情況，如濕疹、鼻敏感，高糖食物會令敏感情況加劇，同時高糖食物可影響小朋友正餐的食慾。此外，不少穀物片包含朱古力成分，朱古力含咖啡因，會影響小朋友的情緒及睡眠質素。

【超市大搜查】全脂低脂脫脂盒裝牛奶點樣揀 營養師建議︰按孩子年齡選擇飲用

想知道10大穀物早餐比併，請點擊【上一頁】。

即睇更多【兒童健康】資訊。

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

記者︰駱秀玲