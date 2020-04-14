【港產口罩】「CareHK 匯愛」口罩符合ASTM Level 1規格　首批20萬個口罩今周實惠發售

▲ 「CareHK 匯愛」首批20萬個口罩本周實惠發售。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應仍然緊張。「CareHK 匯愛」早前於社交平台發文指，將借助Pricerite實惠的零售店及網站作為渠道出售口罩，首批共20萬個口罩將於本周正式發售。

▲ CareHK 匯愛口罩今周內發售。（CareHK 匯愛社文平台圖片）

【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元 實惠分店賣20萬個現貨口罩

「CareHK 匯愛」的貼文指出，借助「Pricerite實惠」的零售店及網站作為渠道，將口罩送到市民手上，而首批供應給「Pricerite實惠」的口罩已於昨日順利出貨，首批共20萬個口罩將於今個星期正式發售，請密切留意「CareHK 匯愛」和「Pricerite實惠」的網站及Facebook專頁，接收最新資訊、發售安排及詳細購物流程。

▲ 口罩經檢測後已符合ASTM Level 1規格。（CareHK 匯愛社文平台圖片）

貼文又指，口罩經檢測後已符合ASTM Level 1規格，希望能令市民對使用產品時更有信心，並承諾會繼續努力加大產量，使更多市民大眾能夠直接購買。

「CareHK 匯愛」口罩廠廠房為大埔初創企業綠芝園騰出來之廠房，廠房將設5條口罩生產線，其中3條成人，2條兒童，料可每月生產1500萬片成人及兒童口罩，並承諾每月捐贈20萬個口罩予社會上有需要人士。

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責任編輯：郭詩詩