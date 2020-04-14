【食不安心】元朗街市買豬肉煮熟後驚現黑點　網民憂心：是否有豬瘟病毒

▲ 有市民在元朗街市買豬肉，煮熟後發現豬肉內呈灰黑色，並佈滿密密麻麻黑點。

非洲豬瘟早前在全球多地鬧得沸沸騰騰，豬肉作為本港市民家常菜，食用安全問題再度引起關注。近日有市民在網上分享，在元朗街市買豬肉，煮熟後發現豬肉內呈灰黑色，並佈滿密密麻麻黑點 ，令她感到很恐怖，有網友就質疑是否豬肉內藏寄生蟲。香港生豬肉食業職工會理事長陳展明表示，豬肉呈黑點偶有發生，豬隻遭電宰或碰撞可以是成因。

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有市民上周四（4月9日）在Facebook群組發帖指，自己在元朗街市肉檔買豬肉，煮熟後才發現豬肉內呈灰黑色、佈滿黑點，覺得很恐怖噁心，擔心「是否有豬瘟病毒」。帖文隨附一段影片和一張照片，清晰可見豬肉內有密密麻麻的黑點。

不少網友留言，直指「好恐怖」、「好核突」，有人懷疑是寄生蟲：「生哂蟲，應該冇放入雪櫃，又或者啲豬死既時候有，烏蠅係入面生蛋。」有人就表示，從未見過這樣的豬肉，建議發帖者消毒用過的用具，亦有人建議她將情形向食環署反映。而發帖者之後回覆網友稱，已把豬肉扔掉，以後也不會光顧該肉檔。

專家：不建議食用

香港生豬肉食業職工會理事長陳展明受訪時表示，從相片中難以分辨實際原因，但導致豬肉出現這種情形可以有許多因素，例如是由電宰、碰撞所造成的瘀血，間中會有這種情況發生，但並不常見。

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他解釋，生豬被屠宰前會被電擊至暈，有時電擊時間長一些，電流進入豬身，血管被堵塞，影響肌肉狀況，就有可能造成瘀血積聚。而豬隻在豬欄時與其他豬碰撞，或畜牧者趕豬時拍打豬身或豬腳，都有機會造成豬隻受瘀傷。

他表示，一般這種情形會出現在豬身上較多肉的地方，在一般情形下，不會食用這種豬肉：

如果是上述情形所致，就不是藥物殘留所引起的問題，一般不會進食，但如吃下去也不會對人體造成很大傷害。

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記者：陳昊淋

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