調查：半數人不滿現時在家工作的生活作息

▲ 在家工作未必對員工百利而無一害。有調查發現，半數受訪者都認為，在家工作影響其工作與生活的平衡，對此感到不滿。

新冠肺炎疫情持續蔓延，為了減少病毒感染的機會，政府及不少公司都讓員工可以在家工作（work from home）的形式上班。打工仔不用山長水遠乘車返回公司，工作累了又可以直接躺在床上稍息。可是，在家工作未必對員工百利而無一害。有調查發現，半數受訪者都認為，在家工作影響其工作與生活的平衡，對此感到不滿。

就業研究所（IES）在過去兩週，就目前的生活狀況對500名員工進行民意調查。調查發現，有一半的受訪者對他們目前的工作與生活平衡感到不滿意，其中48%的受訪者表示，由於在家工作環境比較鬆散，他們的實際工作時間比正常情況下更為延長。

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在正常情況下，有不同的外部因素決定我們的規律作息時間，例如學童的上學放學時間，成年人的上下班和開會的時間，交通行車時間等，一旦這些外部因素消失，世界各地的人都要靠自己來決定自己每一天的作息時間。

衍生孤獨感 猶如坐牢被困

然而，在家工作的打工仔為求方便都會選擇穿睡衣上陣，開著電腦隨時待命，而且整天在家而不能外出，自然會有種坐牢被困的感覺。由於缺乏實體空間和心理空間，心情會比較煩躁不安，容易造成人際間的矛盾衝突。調查發現，三分之一受訪者更會感到被外界孤立，萌生一種無助感覺。部分人認為在家上班可改善家庭關係，但也有受訪者表示會令衝突加劇。此外，他們對工作安全和家庭成員健康等問題的擔憂日益增加，亦導致64%的受訪者遇到失眠的問題。

自政府實施限制人群聚集後，所有人都被迫長時間留在家中抗疫。由於受到各樣的限制，不少人的精神健康都受到影響。當中，有五分一（20%）的受訪者指其飲酒量增加，33%則表示減少健康飲食，亦有60%的受訪者承認運動量減少。

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IES人力資源研究開發主管兼調查負責人Stephen Bevan指，在家工作令不少人面臨嚴重的身心健康挑戰，僱主需要在這段時間，確保員工有例行的工作，才能有效保持工作效率與品質，並有助於改善工作與生活的平衡，壓力和睡眠。

責任編輯：施雯雯

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