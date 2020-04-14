【新冠肺炎】新增3宗本地確診及1宗海外輸入　連續第三日單位數增幅

▲ 本港連續第三日錄得單位數確診個案。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增3宗本地確診個案，以及一宗是海外輸入個案，患者是61歲，在泰國確診，曾到德國、英國、意大利及泰國。

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衞生防護中心總監黃加慶指出疫情稍為紓緩，令大家不是太憂心，但疫情可以很反覆，呼籲市民好好保護自己及身邊的人，不要成為播毒者。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出公布的新增3宗確診本地個案患者都有外遊紀錄，分別是53歲男士曾到過美國，16歲男生在美國留學以及22歲男生在英國留學。

張竹君指出，該名外地個案是61歲男士，他在泰國曾確診後康復，有健康證明曾康復，來港時取得深喉唾液測試曾陽性反應，有關個案需要進一步檢測，以及與泰國當局了解情況，如果屬於泰國確診病例，則不會納入本地的宗數之中。

據了解患者是著名歌唱家莫華倫，詳情即看：https://bit.ly/3cj9ksa

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文