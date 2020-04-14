涉理大外藏彈叉鋸刀　24歲無業漢囚10個月官籲三思而後行

▲ 案件今（14日）於九龍城裁判法院判刑。（資料圖片）

去年11.17理工大學外科學館道，有示威者與警方發生衝突，24歲無業男子被搜出重力操作鋼棒、鋸刀、彈叉等，早前承認管有違禁武器等罪，還柙至今（14日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官指案件嚴重，不論被告的理念及目的，一旦涉案物品被使用，便對他人安全構成極大風險，惟考慮被告有深切反省及真誠悔意，判監10個月，裁判官最後提醒被告，日後做何事都要三思而後行。

被告羅皓譽（24歲），早前承認1項管有違禁武器、1項管有攻擊性武器或用具及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。法庭早前為被告索取勞教中心報告，惟報告指醫學上而言，被告不宜判入勞教中心。

辯方再次補充求情指，被告在索取報告時，對懲教官員有禮及合作，亦將事件和盤托出，懲教官員亦在報告中提到被告過往沒有任何不良紀錄。辯方再次強調，被告在還押期間有深切反省，而犯案與其過往的良好性格不符。

裁判官判刑時指案件嚴重，3項控罪分別針被告案發時所管有的近、中、遠距離武器，即使被告表示涉案物品是其他人在案發現場交給他，被告接受及管有物品，即表示他一定曾有某種意圖，而不論被告的理念及目的，一旦涉案物品被使用，便對他人人身安全構成極大風險。

裁判官續指，案中沒有證據顯示被告曾使用物品，否則控方或會改控更嚴重控罪，考慮到被告當時正在離開現場，而且被告有真誠悔意，最終判處被告監禁10個月。裁判官提醒被告，日後做何事都要三思而後行，又勉勵被告好好珍惜及愛護家人、同事及朋友。

案情指，2019年11月17日晚上，警員在尖沙嘴科學館道近麼地道的交界，看見被告與另外約20名黑衣人正在逃跑，警員截停被告，搜出摺刀、重力操作鋼棒、鋸刀、彈叉及208顆金屬彈珠，被告背包內另有2個「豬嘴」呼吸器、黑色風褸、黑褲、黑色上衣、上身盔甲、1對黑色手套及1條腰帶。

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記者：王仁昌