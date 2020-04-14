【校長訪談】油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀：教師是對自己的良心負責任

▲ 油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀指：「教師的天職是教育下一代，為將來培育優秀人才去使到世界變得更加美好。」（油麻地天主教小學（海泓道）網站）

停課期間聽到有個對教育界的批評，都幾有趣的，就係話「停課期間，老師唔洗返學，肯定唔做嘢啦」對教師充滿不信任。我想話，如果要唔信任老師，老師返學都一樣唔教書，所以先講教師工作是良心事業。

在我成長經歷裡面，遇到一位至仍視為「典範」的老師，佢上堂安排所有同學集體閱讀報紙，當大家開始覺得無聊開始閒聊時，那老師講左一句令人震撼的說話「你地唔好再嘈，再嘈，我教書。」我學識成語「噤若寒蟬」，之後校長巡課室，見到一班好乖的學生安靜地閱讀報章，據知這位老師於學校評價相當高，不過我就唔見有學生多謝她。

停課這段漫長日子，的確有校長日日查看老師們有無去行山，去遊玩，甚至突擊視像會議，即使老師已完成當天的工作，仍然不斷關注老師的行踪。不過，我認識的這位校長，就好瀟灑般說從不過問老師停課期間的去向，她說：「學校早已與老師商討停課不停學之工作安排，亦製訂了在家工作的守則，我信任老師，他們是專業的。如教師只是一份工作，每天準時回校、準時上課及下課、按時批改習作及安排考核等基本工作已可。然而，教師的天職是教育下一代，為將來培育優秀人才去使到世界變得更加美好，是對自己的良心負責任。」

真正的教師應是以情育人，熱愛學生；以言導行，誨人不倦，更重要是「以身示範，尊重信任」。人與人之間貴乎信任，更何況是在學校裡面，就更應該互相信任。

這位就是油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀，她的學校於疫症期間，不單關心自己學生的情況，更在學校蒐集物資，送給區內的基層家庭或有需要人士，校長老師用身教，怎樣關懷弱勢。

香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸