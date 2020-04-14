【校長訪談】英華小學校長陳美娟：家長用甚麼心態應付逆境正是孩子裝備抗逆力的示範

▲ 英華小學校長陳美娟指：「家長用甚麼心態應付逆境，正是孩子如何裝備抗逆力的最佳示範。」（資料圖片）

經過差不多3個月的抗疫，充分考驗的不單是香港人的適應力，更加係考驗家長的忍耐力，坦白講，要全日與小朋友困獸鬥，仲要一齊對住個電腦、手機一類熒幕上堂，真係容易引發情緒大爆炸。有校長朋友就讚賞家長，就是不一樣的社會環境，不一樣的生活節奏，激發出不一樣的創意大爆發。

呢位校長朋友話：「改變不了大環境，但我們絕對可以改變面對疫境的心態。與其擔憂愁煩，不如好好利用在家的日子，珍惜彼此陪伴的好時光。」因為平凡的日子，忙碌的家長及小朋友都常常找不到共處的時間，係呀，小朋友平日有幾忙，家長心照啦。現時不幸的疫情蔓延之下，就應該把握難得幸運共聚天倫的機會

親子之間每天找些有趣的小玩意，例如入廚樂、桌上小遊戲、自製手工、執拾整理舊照片、佈置家居...... 一家人一起做一些平常沒時間、沒心機進行的活動，或訂下一些目標，每天挑戰自己的恆心和耐力，讓留在家的日子變得更具意義和生產力。

其中一句最令人深思或家長都應該記住的，就是「家長用什麼心態應付逆境，正是孩子如何裝備抗逆力的最佳示範。」她說：孩子看在眼裏，學在心裏。為了培養孩子逆境自強的生命力，便值得作為家長的，好好在這非凡的日子中展現出與別不同的感染力。

呢位就係於教學上都係創意無限的英華小學校長陳美娟。

我都好期待，於抗疫期間與小朋友一齊做一次每月、每周總結，睇下閉關修練的成果，希望出關時就可脫胎換骨。

香港電台第一台《我們不是怪獸》

「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸