【校長訪談】亞斯理衞理小學校長林德育：這是最難學習也是最豐富學習的年代

▲ 亞斯理衞理小學校長林德育指：「這是最壞的年代，也是最好的年代，這是最難學習的年代，也是最豐富學習的年代。」（經濟日報資料圖片）

不知有幾多家長係因為今次疫情，開始接觸、認識、掌握，繼而精於使用視像教學軟件，由迷惘到現在又習慣未呢？不過今次停課都好清晰告訴家長，科技仍未取代傳統面對面教學，甚至令家長學生更加珍惜之前那種看似垂手可得的師生關係。

有校長朋友就指：「這是最壞的年代，也是最好的年代，這是最難學習的年代，也是最豐富學習的年代。」咁到底學生除了學科知識的學習，仲有什麼學習呢？校長話：這是最好的時間讓學生學習生活、學習自主、學習自理，這些才是畢生受用的學習。

學生於停課期間，再沒有出門口趕返學的時間，睡到日上三竿都是人之常情，或者一有機會就煲劇、上網，飲食就更加毫無節制⋯⋯大人在這環境都未必能自律，何況小朋友，大人小朋友都趁此機會學習生活，至於怎樣學習，大家仍在學習中。

呢位校長講左一段令人好有共鳴的反思，他問：「學校最重要的角色是甚麼？以前學生整天在說甚麼時候放假，但現在他們整天在叫著要上學，現在學生、老師及家長都應該好好記住，學校最珍貴的東西是甚麼。」好好思考這段時間發生的事情與學校教育的關係，就是未來學校繼續發展的方向。

呢位就係亞斯理衞理小學校長林德育，大家上網搵一搵，呢間學校於停課期間拍了不少教育短片，都幾好笑的。

香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸