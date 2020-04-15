【無品住客】自來水有異味住客上吐下瀉　揭研究生將樽裝尿煙蒂亂丟水塔污染水源

▲ 台南有網民發現住所的自來水有異味，之後揭發研究生住客將大量垃圾掉在水塔內！

如果家中的自來水有怪味，來源是因為同棟住戶亂拋垃圾落水塔，大家會怎樣處理？有台灣網民表示約2個月前，水龍頭的水有異味，經房東查證後，竟是因一名缺德的研究生將煙蒂、保險套及樽裝尿液棄置在水塔中，令到水質受污染！

水塔驚見大量廢棄物

一名來自台南的網民在Facebook群組「爆料公社」發帖，指大約2個月之前，陸續有房客察覺水龍頭的水有異味，房東也因此向自來水公司查詢是否配水中的氯含量較高，導致有怪味，但自來水公司回覆正常。房客雖然覺得奇怪，但只好繼續使用。

直至4月8日，有房客再次向房東提出自來水異味的問題，房東檢查頂樓水塔無異狀，但到地下室水塔檢查時，卻驚見大量廢棄物，水質因受污染呈現混濁的灰黃色。廢棄物中有煙蒂、排泄物、廚餘及不少已用過的保險套，最誇張是有大量瓶裝尿液！

▲ 水塔中有煙盒、安全套、棉花棒等等，樓主表示此已是打撈部分垃圾後的情況。（圖片來源：爆料公社Facebook）

大廈的住戶使用受污染的水源日子不短，日常生活中刷牙、洗臉、洗澡，甚是煮飯飲用水都是使用這個水源，樓主認為已經嚴重影響到住戶們與家人的生活與身體健康，當中更有住戶上吐下瀉需要送醫。

研究生：我圖個方便

經過調查發現，將以上垃圾丟在水塔的，竟然是一位已經退租的成功大學研究生。在他租約到期時，房東要求他清除堆放在地下室的垃圾，沒想到他是以這種方式清理。令樓主不禁表示：

真的無法理解已經讀到研究所了怎麼還會做出這種事情，令人髮指且不可原諒。

房東以電話與他聯絡，期間質問他瓶子裡的是否尿液，碩士生承認。他指自己經常錯過丟垃圾的時間，貪圖一時方便，又以為是化糞池，才會將垃圾都丟在那裡。他又指自己將會配合住戶到警局落口供，並會負上責任。

網民：書讀到哪裡去了？

帖文引起超過6,000名網民注意，超過700人留言。不少網民認為事件太誇張，又指他明明已經讀到研究所，不明白為何會做出如此缺德的行為：「書讀到哪裡去了，公德心、羞恥心讀沒了」。

不少人將重點放在瓶裝尿液上，樓主表示他房間打開門就是廁所，因此真的很傻眼，亦有網民生氣地建議他裝尿袋。有人認為以後打開水龍頭會有陰影，可能要搬走才能擺脫陰影。

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責任編輯：王俊賢

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