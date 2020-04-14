郭榮鏗被批拖延內會運作　民主派轟赤裸踐踏一國兩制

立法會內務委員會召開14次會議仍未選出主席，港澳辦及中聯辦昨日（13日）分別點名批評主持會議的公民黨郭榮鏗。民主派認為，今次是中央赤裸裸踐踏一國兩制，違反《基本法》第22條，強調民主派是盡責任及本份。

港澳辦及中聯辦批郭榮鏗拖延內委會會議 質疑涉公職人員行為失當

民主黨胡志偉指出，內會選舉過程是按照《議事規則》展開，而且100%屬香港本地內部事務，中央作出施壓要採取行動，是完全不恰當及有失身份，直言是赤裸裸地踐踏一國兩制，而無底線的打壓亦無助修補民心。

公民黨楊岳橋強調，民主派過去一直盡忠職守，包括阻止《國歌條例草案》恢復二讀、《基本法》第23條借屍還魂等，反指中央設《基本法》第22條於不顧，公然干預特區按《基本法》自行管理的事務。人民力量陳志全形容，今次是中央自編自導自演的政治風暴，事件是整個香港社會的事，認為中央赤裸撕破面皮，提升火力與香港市民及抗爭陣營為敵，香港人需要頑強抗拒、團結一致。

建制派稱中央就內會停擺發聲理所當然 不排除修改議事規則破局

梁君彥：郭榮鏗是否瀆職 立法會有機制處理

民主派會議召集人陳淑莊指，立法會秘書處一向盡責，假如有違反《議事規則》的地方定會提醒，至今未有收到任何提醒，民主派議員會繼續在內會發問，更稱建制派議員同樣於會議上積極發言。本身為大律師的陳淑莊又指，公職人員行為失當是普通法罪行，並不容易定罪，要視乎證據及事實，若然因部份人不滿就構成罪行是「神奇」，強調郭榮鏗及民主派議員都是按照《議事規則》參加內會。

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責任編輯：陳宛彤