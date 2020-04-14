【新冠肺炎】牛津大學研發新冠疫苗有望9月前問世　未來兩周進行人體試驗

▲ 牛津大學研發新冠疫苗有望9月前問世，稱有八成信心奏效，未來兩周進行人體試驗。

新冠肺炎疫情繼續肆虐全球，各國都加緊研發疫苗。英國牛津大學疫苗學教授莎拉．吉爾伯特（Sarah Gilbert）日前向媒體透露，團隊正研發新冠肺炎疫苗，未來兩周將進行人體試驗，有望在9月前問世。

吉爾伯特11日接受《泰晤士報》訪問時表示，有八成信心疫苗對治療患者奏效，並有望在9月前推出。曾專家指出，疫苗通常需要數年的開發時間，而新冠病毒的疫苗最快也可能需要12到18個月。不過吉爾伯特對疫苗研發進度感到樂觀，「這不單只是憑直覺，而是隨著每周發展，我們團隊掌握更多數據」。

人體試驗將在未來兩周開始

英國政府早前表示，會資助當地的疫苗生產，吉爾伯特表示，團隊正積極跟政府商討資金問題，希望能加快量產進度，在公布最終結果前就開始生產程序，讓疫苗一經證實有效後，就能立即使用。

她又補充，人體試驗將在未來兩周開始，不過由於英國實施各項限制性措施，使得病毒傳播速度放慢，因此很難為新疫苗進行試驗，他們希望在病毒傳播率教高的國家進行試驗，以便快速獲得結果。

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責任編輯：羅家欣

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