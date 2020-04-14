【飲食速報】海港城聯同多間食肆推任食外賣優惠　晚上堂食泊車免費至10月

▲ 唐人館$138起午市點心任點任食，據聞訂枱而到4月底。（圖片由海港城提供）

近日因為疫情關係，大家都減少了外出用膳，因此食肆生意大受影響。海港城為吸引大家消費，聯同食肆推出美食優惠，除了在多間餐廳可以超筍價任點任食之外，逾35間店舖更提供外賣自取服務，而且消費滿指定金額更可獲美食及購物現金優惠券或6小時免費泊車，優惠相當吸引。

▲ 溫野菜只需$298起，便可享多款涮涮鍋料理。（圖片由海港城提供）

海港城由即日起聯同多間餐廳推出All-You-Can-Eat任點任食期間限定活動，包括唐人館$138起午市任食點心及晚市$298無限任點超過70款美食及湯品；潮洲菜館GaGiNang飯館推出$280午市點心放題；於一幻拉麵惠顧任何拉麵，即可加$18任食餃子；溫野菜只需$298起便可享多款品質涮涮鍋料理；西班牙小食吧Reserva Iberica Tapas Bar & Cafe則推出$298暢飲閒食套餐，60分鐘無限享用指定西班牙小食及酒精飲品。

▲ 於一幻拉麵惠顧任何拉麵，即可加$18任食餃子。（圖片由海港城提供）

此外，商場現有逾35間餐廳提供外賣自取服務，各食肆更推出不同外賣折扣優惠，包括正宗意式餐廳Paper Moon，套餐由$168起，外賣自取更有7折優惠，詳情可瀏覽海港城網頁。

▲ 意式餐廳Paper Moon，外賣自取有7折優惠。（圖片由海港城提供）

用膳後大家可憑單據換領海港城的「Always Rewarding」消費獎賞！由即日起至5月31日，顧客凡以指定電子貨幣消費每滿$1,000，即可獲得$100美食及購物現金優惠券，消費每滿$10,000更可額外獲得$300優惠券兩張。

▲ （圖片由海港城提供）

同時，由即日起至10月31日，顧客於下午5時後泊車，並以指定電子貨幣作任何餐廳堂食消費，即可免費泊車至凌晨12時。其餘時間於海港城用膳亦可享ONE-for-ONE免費泊車，由即日起至5月31日，以指定電子貨幣消費每滿$100，即可享免費泊車1小時，最多可享5小時，另可獲贈2小時免費泊車券。

記者︰陳日言