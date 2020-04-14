【新冠肺炎】歌唱家莫華倫返港後檢測陰轉陽再確診　曾外遊德國美國意大利和泰國

▲ 本港亦有一宗外地個案，是一名61歲男士，據了解，該男子為著名歌唱家莫華倫。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增3宗確診個案，全部是男性，年齡介乎16至53歲，全部患者有外遊紀錄，曾前往美國、英國，累計確診個案增加至1012宗，另外一宗是疑似個案。

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此外，本港亦有一宗外地個案，是一名61歲男士，3月15日出現發燒，曾在3月5日至4月12日訪德國、美國、意大利和泰國，早前於泰國確診，康復後病毒報告呈陰性，亦4月11日亦取得醫院健康證明可以登機，抵港後在亞博館其深喉唾液樣本再呈陽性，現於東區醫院留醫。據了解，該男子為著名歌唱家莫華倫。

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▲ 張竹君（左）表示，今日新增3宗確診個案，全部是男性。（陳國峰攝）

張竹君表示，正聯絡泰國當地醫療機構了解情況，由於患者抵港時沒有病徵，再次感染的機會很低，很大可能是身體殘餘少量病毒，而本港檢測敏感度高所以驗出。

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記者：陳子謙