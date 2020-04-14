【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院負壓病房抽風故障因路由器引起　醫管局：對外散播病毒風險極低

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱中心抽風系統暫停運作，但病毒對外散播風險極低。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（14日）新增3宗確診個案，及一宗海外個案。至於瑪嘉烈醫院傳染病中心病房的負氣壓抽風系統，昨日（13日）突然停頓5至34分鐘。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，當時中心有69名病人，當中有44名有冠狀病毒病的病人，他們並無離開病房及進行高風險醫療程序，強調抽風系統暫停運作，空氣停止流動，病毒對外散播的風險極之低。

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庾慧玲今日在記者會上表示，初步了解是外判承辦商在維修系統時發現路由器有問題，導致負壓設施停頓5至34分鐘，昨日已即時要求負責的機電工程處重新檢查系統，以確保負壓系統正常；並已要求他們全面調查事件及提交報告及情況。

她指出，初步了解是因為系統的其中一組路由器有不正常情況，以致其抽風系統暫停，形容情況是非常罕見，已要求機電工程署在完成整個調查前要特別留意類似路由器組件系統，以免再有類似情況發生。

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事件發生後，院方已進行風險評估，中心當時有69名病人，當中有44名有冠狀病毒病的病人，他們全部沒有離開病房當時沒有進行高風險的醫療程序；而中心的職員亦即時更換N95呼吸器，以及合適的保護裝備。庾慧玲強調由於抽風系統暫停運作，空氣停止流動，加上隔離病房有多重保護門，因此病毒對外散播的風險極之低；院方已特別安排在受影響的範圍進行清潔。

庾慧玲又指，院方表示事前並不知道承辦商會在當時維修系統，已提醒承辦商在維修前要盡早通知院方，以便作適當安排。她又稱有9間醫院用類似的路由器，已特別提醒承辦商，希望不要再有類似的情況發生。

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記者：郭詩詩