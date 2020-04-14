涉上載警親友資料Telegram群組起底　電訊職員被加控3罪

▲ 案件於九龍城法院再提訊。（資料圖片）

反修例示威期間，32歲電訊公司職員涉將警員及親友個人資料上傳至Telegram群組，被控串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料等罪。案件今（14日）於九龍城裁判法院再提訊，控方加控使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪及遊蕩罪，並申請案件轉介區域法院處理，案件將於4月28日在區域法院提訊，被告續准保釋候訊。

控方今天呈上修訂控罪，及加控被告陳景僖（32歲）3項控罪。被告現被控3項使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪、1項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪、及1項意圖犯可逮捕的罪行而遊蕩罪。

【新冠肺炎】新增3宗本地確診及1宗海外輸入 連續第三日單位數增幅

控罪指，被告於2019年7月24日、 8月3日及9月9日，取用屬於香港電訊有限公司的電腦，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益；於同年9月9日，披露未經電訊公司同意而取得的個人資料，即1名陳姓男子的姓名、身份證號碼及電話號碼，導致男子蒙受心理傷害；及於同年9月22日，在何文田忠孝街頌民苑停車場上層2號樓梯間附近遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行。

控方申請將案件轉介區域法院處理，獲裁判官批准，案件將於4月28日在區域法院提訊，被告續准以原有條件保釋候訊。

控方早前向法庭申請禁令，匿藏控罪中陳姓事主的姓名及身份，並禁止傳媒報導可能識別其身份的資料，獲裁判官批准。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

記者：王仁昌