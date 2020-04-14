【機場特警】孫慧雪完成14日自我隔離　阿雪於IG公佈正式復工

▲ 孫慧雪於IG宣佈完成自我隔離，正式復工。

現正有新劇《機場特警》播出的孫慧雪（阿雪）完成14日自我隔離。事因李君妍的同住胞姊早前確診新冠肺炎，曾跟李君妍一起錄影節目《姊妹淘》的孫慧雪為免染疫給老公和2歲囝囝Riley，在得知此事當日即入住酒店進行自我隔離14日。

今日（4月14日），阿雪於社交平台透露已完成自我隔離，正式復工之外，又可以返家跟兒子及老公團聚。

阿雪今日在IG貼出於電視城準備開工的照片，當中更配文說：「大家不用擔心，隔離十四日後，已經立即復工了！謝謝Jess親手造的口罩」，

▲ 孫慧雪返無綫開工。（取自Instagram圖片）

阿雪早前因擔心自己感染新冠肺炎，為免確診而傳染給丈夫和兒子，故搬到酒店自我隔離，之後更進行病毒快速測試及深喉唾液化驗檢測。

在自我隔離期間，阿雪依靠丈夫為她運送日常用品及測試用品，另外由醫生透過視像通話教導她進行測試，再運送至化驗所進行化驗。

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▲ 孫慧雪可以返家跟兒子團聚了。（取自Instagram圖片）

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另外，阿雪跟2歲多兒子Riley每天只能透過視像通話見面，母子都哭成淚人，此外阿雪在公佈第一次快速測試結果呈陰性時，卻仍遭暫住的酒店趕走，最後要搬到服務式住宅暫住。

現在完成自我隔離的阿雪，終於可以回家跟家人團聚。

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