【齊心抗疫】轉行踩單車送外賣　曲棍球教練：賺錢之餘順道運動

▲ 曹梓峯（左）及邱琬琦（右）同是曲棍球教練，亦是兩師徒，疫情下雖收入大減，仍經常互勉。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，各行各業均大受影響。有曲棍球教練因體育場所關閉後教班被逼煞停，頓時陷入零收入，逆境下轉投身外賣行業。

不過教練稱即使轉行，收入也大減7成；另一名曲棍球教練亦指現時情況相較沙士更差，不過仍抱樂觀態度，相信「希望在明天」。

▲ 因應政府措施，體育場所關閉後，曲棍球教班被逼煞停。（陳國峰攝）

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現年26歲的曹梓峯是曲棍球教練兼港隊代表，大專畢業後成為教練已4年。他以往平均一星期教授8班，學生涵蓋小學生及成人，收入主要靠教授曲棍球。惟疫情爆發，日常生活漸見影響，其後因體育場地關閉，平常的訓練及比賽完全停頓，他頓時陷入零收入。

曹梓峯表示，因開工無期，現時主要做外賣平台速遞員，踏單車四周送餐，他認為除了可賺錢之餘，亦順便做了運動。不過他指，現時收入比過往減少7成，送外賣競爭亦很大，因現時有不少人失業，且外賣性質單調，「與教波時能面對小朋友很不同」。

最令曹梓峯難過的，是疫情下「自己都沒得打波」，現時他最希望疫情能盡快結束，能重回昔日做教練的時光，他又苦笑說擔心學生從前學過什麼都不記得，「他們可能俾返哂我」。

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現年48歲的邱琬琦是曲棍球教練及裁判長，教波年資逾20年的她亦是曹梓峯的師傅。她指，即時03年沙士時亦沒現時難捱，除了停課時間較長，連運動場地亦關閉。邱琬琦主要於學校及球會授課，一星期平均有逾200個學生，她憶述疫情出現後，自己亦「手停口停」，其後在朋友介紹下，她到私人球會做文員兼職，惟收入仍大減7成，她坦言「這時勢沒辦法」。

她自認自己一直與學生關係不錯，故現時最懷念教波時能學生打成一片的日子。她又抱樂觀態度面對現時種種，相信「疫情終有一日會過去，希望在明天」，她亦會與徒弟曹梓峯互相關心及勉勵，盼走過現時「疫境」。

二人同樣閃善行體育基金的教練，基金於2011年成立。於疫情開始後，不少如曲棍球、木球、草地滾球等訓練班全部煞停，導致營運大受影響。基金創辦人簡仲明表示，早前因收入大減，故縮減了3個兼職人員，惟仍感到很艱難，更曾想過「不如放棄」。

基金其後獲得大灣區共同家園青年公益基金10萬元的「抗疫支援金」，簡仲明表示將利用該筆款項以支援教練拍片上傳到網上教學，讓教練至少有平時一半的收入。

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記者：洪芷晴