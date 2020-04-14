【馬死落地行】機隊停飛員工最多減薪75%　亞航超過50名機師空姐暫轉做外賣員

▲ 亞航旗下飛機餐品牌Santan宣布，將聘用受疫情影響的亞航員工，包括空服員、機師及地勤等成為外賣員。

新冠肺炎疫情肆虐，全球民航業大受打撃。亞航旗下飛機餐品牌Santan宣布，將聘用受疫情影響的亞航員工，包括空服員、機師及地勤等成為外賣員，目前已有超過50人簽署了合約。

綜合當地傳媒報道，剛於去年12月在吉隆坡才正式開幕的首家Santan旗艦餐廳，遇上全球疫情後，自3月中旬起就無人光顧。Santan早前因此調整業務，與外賣平合作提供外賣服務，同時亦聘用受疫情影響而停工的空服員、機師及地勤等成為外賣員，盼可突圍而出。

據Santan總經理吳慧倫指：「在這個前所未有的時候，我們認為大家應該比以往更堅強，勇於克服不確定性風暴。」目前，Santan高達70%收入來自於外送服務，其餘30%則是來自外帶服務。

此外，Santan亦與當地食物援助基金會合作，送出8,000份食物予有需要的慈善機構及4家醫院，同時成立「Santan醫院捐贈計劃」，支援前線醫護人員。

新冠肺炎疫情重創全球民航業，亞洲航空（Air Asia）亦不例外。據集團行政總裁Tony Fernandes日前指，目前集團面臨最嚴峻的挑戰，現時沒有任何收入，並且96%的機隊只能停飛，同時還需支付龐大的預購燃料支出以及租賃費用。

他指出，自己與另一位創辦人現在已完全停薪，其他所有員工也願意根據資歷和業務性質進行15至75%不等的減薪，他遺憾指：「我們的夢想是希望人人都能飛，但令人沮喪的卻是，目前這個希望被暫時奪走了」，但亦強調「我們終將會回到天空，更加堅強並且讓天空重新佈滿活力十足的紅色飛機，再次讓『人人都能飛』」。

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責任編輯:王俊賢