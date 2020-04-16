【沙嶺公墓】退休消防任安寧義工陪診探病16年　心痛母子孤獨死屍體發臭無人理

▲ 退休消防員馮佳駒任安寧服務義工，陪診探病16年，只希望每個人生前死後也能被尊重。

「希望一個人在生時能被尊重，死後也有人送最後一段路。」68歲的退休消防員馮佳駒（KK）親歷不少生離死別場面，感慨有人生前缺乏關心，死時孤苦伶仃；卸下公職後，他擔任安寧服務義工，到醫院探望病人、協助獨居、無親無故的人舉行喪禮，至今16年。然而，仍有無人認領的遺體被葬在沙嶺公墓，KK說，即使無法在生前及時支援，也想為逝者獻花記念，以表尊重。

▲ 擔任消防員近33年的馮佳駒表示，在事故現場常有難以掌握的情況出現，死亡更是令人不知所措。（相片由受訪者提供）

難忘屍體發臭的母子

首次近距離接觸死亡那天，KK剛「出班」不久，那情景仍記憶猶新。當年他處理一宗交通意外，一輛私家車起火，一名乘客被燒死。把遺體搬出車外時，他發現對方雙手僵硬地放在胸前，頭髮被燒光。事後每逢路經時裝店，看到沒頭髮的人形模型，他總不期然想起那副遺體。在死亡面前，他感到不知所措。

想更多教育他人，多去關心和守望身邊的人，減少人生的遺憾。

擔任消防員近33年，他發現本港不少市民缺乏支援和關心，有的是因為人際關係出問題。退休後，他擔任聖匠堂長者地區中心安寧服務的義工，不時為無親無故的人安排身後事，在喪禮中安慰逝者親友。

多年來，他最深刻是為一對母子辦喪禮。二人居於公屋，先後離世，屍體發臭多日，才被鄰居揭發及報警。原來該名母親離婚後，與幼子相依為命。母子缺乏他人守望，離世多日也無人知曉，讓KK不禁慨嘆。

▲ KK擔任義工16年，曾為獨居長者安排喪禮，也曾陪伴末期癌症病人覆診。（相片由受訪者提供）

病榻旁的陪伴

活了一輩子，走到最後，孑然一身，不免淒涼。「很想讓更多人在生前得到支援，以致他們可渡過難關。」成為義工這16年，KK還經常陪病人覆診、到醫院探望病人，一幕幕教人唏噓的畫面，叫他更要堅持下去。

擔任癌症紓緩服務義工期間，他曾探望兩名末期癌症病人。二人住在同一間病房，病床並連在一起。一名病人彌留之際，身在外地的家人聞訊趕至，陪走最後一程；另一名病人則與家人不和，孤獨臥床，呆望對方家人，一臉落寞，莫名哀傷。KK強調，這強烈的對比，更突顯家人支援的重要。

▲ KK首次踏足沙嶺公墓，就是參加註冊社工、聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理梁梓敦（左）帶領的導賞團。（湯炳強攝）

去沙嶺公墓為逝者獻花

一個人離開世界後，因為種種原因，沒有人為其安排身後事，失卻尊重，價值漸漸被淡化。

社會人有需要的人甚多，總有人未能被照顧。KK明白，自己無法支援所有人，而無人認領的遺體都被葬在沙嶺公墓。為了解這群人離世後的情況，他曾參加機構的導賞活動，首次踏足沙嶺公墓，並為逝者獻花。

沙嶺公墓是香港政府為無人認領遺體而設的墳場，位處文錦渡邊境附近，多年來屬於禁區範圍，外來人士須申請通行證才可進入，至2016年才逐步開放。KK憶述，以前常聽老人家說，那裡就如一個亂葬崗，令他感到做法很不人道，「好像一個人離世後，就完全失去尊嚴」。

▲ 沙嶺公墓一塊塊小小的石碑上，沒有姓名，只有一個個編號：先人去世年份及下葬次序。（湯炳強攝）

親自走一趟後，他才發現公墓是有條理地處理遺體───會按去世年份安葬，每具遺體有所屬的石碑，碑上刻有一組號碼可分辨逝者身份。凝望著一塊塊的石碑，KK不禁想：「一個人生前無論多有價值、多威風，離世後也可能被人淡化。」

其中一塊墓碑讓他特別感觸：「有逝者獲親人建立墓碑，有名有姓，就如平常在墳場見到的一模一樣。失去親友後，仍有機會尋索。」原來，逝者被葬在沙嶺公墓首7年，親友仍可聯絡食物環境衞生署認領遺體，為其建立墓碑，刻上姓名、貼上遺照。

▲ KK認為，親友仍有機會在沙嶺公墓尋索逝者，並立下墓碑，是一份安慰。（湯炳強攝）

生前死後也應被尊重

我希望一個人無論生前或離世後，也能被尊重。

這是他16年來擔任義工的動力。即使在生前未能相遇，但對方離世後，KK也想送最後一程，表達一份尊重。

▲ KK坦言，曾覺得沙嶺公墓是個充滿咒詛、不人道的地方，親身到訪後，打破了不少迷思。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情持續，最近KK也幫忙派發口罩給有需要人士，為家居隔離人士送上物資。在危難中，希望盡己所能，關懷他人，叫他們不致孤單無援。

縱然將步入古稀之年，每每提起義工服務，他總一臉雀躍，並說：「會繼續做，直到再無能力做下去。」

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記者：黃泳欣