【嬰幼兒飲食】BLW令孩子愛上自主進食　兩孩媽媽分享注意事項：做足功課慎選食材

▲ 唯媽表示，BLW的目的不單純在於BB能否用手食，而是培養獨立和自信寶寶。

嬰幼兒6個月大時，可以開始進食加固食物，除了餵「糊仔」，有媽媽亦選擇以「嬰兒自主斷奶」（Baby Led Weaning，簡稱BLW），有些媽媽以為，BLW等於讓孩子用手進食，其實不然，其背後目的是為讓孩子學習獨立，按自己喜好選擇食物，建立主見。

唯媽育有4歲的兒子和10個月大的女兒，唯媽表示，以往見到有親戚的孩子需要大人追著餵食，有的就以電子產品「送飯」才肯吃，令她大為抗拒。她希望孩子能夠獨立進食，而且要懂得珍惜食物，上網和透過書本做資料搜集後，決定採用BLW的加固方式。

▲ 兩名孩子都喜歡進食。（受訪者提供）

唯媽指出，BLW的目的，不單純在於BB能否自己用手食，而在於︰

1. 讓BB探索食物的質感、味道、顏色和氣味

2. 培養獨立和自信寶寶

3. 幫助發展手眼協調和咀嚼能力

4. 減少挑食的機會和避免父母餵BB的追逐戰

▲ 最初可以給孩子手指般大小的食物。（受訪者提供）

慎選食材避致敏原

在大仔6個月大時，唯媽就給孩子一些手指般大小的食物（finger food），包括紅蘿蔔、菜心莖、飯波等，每次她都坐在旁邊陪著兒子吃一樣的食物，讓兒子掌握把食物放入口的方法。待孩子愈來愈大，就可以嘗試更多不同的菜式，亦嘗試用餐具進食。

要順利以BLW加固，唯媽提醒以下注意事項。首先，在剛開始加固時，食物必須煮得夠淋，但亦不能煮爛，否則孩子難以拿起進食。

有些媽媽可能以為蘋果、梨等水果有益，但對於6、7個月大的嬰兒來說，這些水果太硬，容易哽咽。

唯媽又指，如果家族中有食物敏感問題，在選擇食物時必須加倍小心，盡量先避開致敏原。

家長應做足功課

此外，孩子會經歷食物探索期，有機會亂拋食物，把自己弄到一身都是食物等情況。而且BLW不在於食到幾多，而是進食的過程和用餐氣氛，若父母擔心食量和體重的情況下，可能會不自覺地餵了BB，做不到由寶寶主導「食幾多，怎樣食，食甚麼」。若家長沒有預算，就很容易半途而廢，建議父母一定要做足功課，多搜集資料才進行。

現在兩個小朋友都喜歡吃東西，而且很獨立，亦會揀自己喜歡吃的食物。

近日新冠肺炎疫情嚴峻，用手進食會否增加風險？唯媽表示，大仔已學懂用餐具，小朋友的餐具都會徹底消毒。而兩兄妹餐前都會洗手，坐上餐桌後就不會到處亂動。如果有接觸到餐桌和食物以外的物品，唯媽就會立刻為他們抹手，確保衛生清潔。

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記者：林愛娜